Partizánske vyčlenilo na energie ďalších 300.000 eur

Partizánske 23. augusta (TASR) - Mestu Partizánske stúpli výdavky na elektrickú energiu a plyn o stovky percent. Zvýšené výdavky na elektrickú energiu, najmä verejné osvetlenie dofinancuje sumou 300.000 eur. Použije na to zvýšený príjem z podielovej dane a dane z nehnuteľnosti. Odobrili to mestskí poslanci v rámci piatej zmeny rozpočtu na svojom rokovaní v utorok.



Partizánske malo problém i so zazmluvnením dodávateľa energií. "Mestu skončila 30. apríla zmluva s dodávateľom, ktorým bola spoločnosť A.En. Vysúťažili sme novú zmluvu s tou istou spoločnosťou a tá 3. mája skrachovala. Spolu so všetkými našimi organizáciami sme prešli do záchytnej siete, ktorú štát má, a to k dodávateľovi poslednej inštancie," spomenula pre TASR prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.



Dodávateľ poslednej inštancie podľa nej začal účtovať mestu sumu 304,50 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH) za jednu megawatthodinu (MWh), dovtedajší účet bol na úrovni 56 eur za jednu MWh s DPH. Ide o sumu za silovú zložku energie, teda bez príplatkov a poplatkov. "Keď k tomu pripočítame ešte variabilnú zložku distribútora, dokopy to bolo takmer 400 eur, čo je sedemnásobok oproti tomu, čo sme mali do konca apríla," vysvetlila.



Mesto sa pokúšalo vysúťažiť nového dodávateľa, objem súťažilo spolu s Liptovským Mikulášom a mestskou spoločnosťou Galandia. Do súťaže sa však neprihlásil žiaden uchádzač. Potom malo priame rokovacie konanie, do ktorého sa prihlásila len Stredoslovenská energetika (SSE). Tá podľa prednostky povedala, že pre mesto môže nakúpiť energiu na spotovom trhu na úrovni 400 eur.



"Doteraz sme energie nakupovali v najnižšom trhu, čo je február a november. Snažili sme sa regulovať verejné obstarávanie, preto sme mali zmluvu len do 30. apríla. Toto už dnes neplatí a všetky spoločnosti na trhu, ktoré zostali, ponúkajú zmluvy na kalendárny rok, teda od 1. januára," ozrejmila Jakubíková.



Samospráva tak podľa nej pokračuje so Západoslovenskou energetikou. "Zatiaľ nevieme, ako budú naše účty vyzerať, pretože už nie sme chránení dodávateľom poslednej inštancie a vzorcom, ktorý stanovil vo svojom rozhodnutí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Sme zvedaví, ako bude účet za energiu vyzerať, vzhľadom na to, čo všetko sa na trhu deje. Ešte viac sa bojíme, ako dopadne obstaranie nového kontraktu k 1. januáru," poznamenala.