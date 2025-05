Partizánske vyčlenilo pre lokálne investičné rozpočty 400.000 eur

Partizánske 10. mája (TASR) - Jednotlivé mestské časti Partizánskeho opätovne rozhodli o investíciách, ktoré mesto zrealizuje na ich území. Na lokálne investičné rozpočty presunula samospráva v rámci druhej zmeny rozpočtu mesta 400.000 eur z rezervného fondu. Fond využije i na ďalšie investície.



Mestské časti Centrum, Luhy I, Luhy II, Štrkovec, Šimonovany, Šípok a Veľké Bielice majú v rámci tohtoročných lokálnych investičných rozpočtov alokovaných po 50.000 eur, Návojovce a Malé Bielice po 25.000 eur. Do lokálnych investičných rozpočtov samospráva zaradila z rezervného fondu i nevyčerpané prostriedky z minulého roka.



Z rezervného fondu plánuje samospráva Partizánskeho financovať i ďalšie investície, a to v objeme 738.702,73 eura. Financovať z neho bude spolufinancovanie rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou Veľká okružná, vybudovanie nových autobusových prístreškov, projekt rekonštrukcie Moyzesovej ulice, rekonštrukciu verejného osvetlenia či vybraných komunikácií. Financie vyčlenila i na rezervu na prípravnú a projektovú dokumentáciu.



Rezervný fond využije mesto i na financovanie bežných výdavkov vo výške 178.402 eur na opravy komunikácií, údržbu verejného osvetlenia a navýšenie rozpočtu zariadenia opatrovateľskej služby o nevyčerpané prostriedky z roku 2024.



Do druhej zmeny rozpočtu radnica zahrnula i dofinancovanie dotácií právnickým a fyzickým osobám do pôvodne plánovanej výšky, ktoré najskôr krátila pre neistú situáciu vo veci financovania, rovnako i bežné dotácie technickým službám mesta a Mestskej umeleckej agentúre.



Zmena rozpočtu, ktorú schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom apríla, počíta celkovo so zaradením sumy 1.642.264,82 eura z rezervného fondu. Mestu tam zostane ešte 643.111,04 eura.