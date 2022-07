Partizánske zrekonštruovalo verejné osvetlenie na Nitrianskej ceste

Partizánske 27. júla (TASR) - Samospráva Partizánskeho zabezpečila rekonštrukciu verejného osvetlenia na Nitrianskej ceste. Do opravy a výstavby nových stožiarov s úsporným osvetlením investovalo viac ako 74.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



Predmetom rekonštrukcie bol úsek od železničného priecestia na Kukučínovej ulici po podchod v dĺžke 1100 metrov. "Vybudovalo sa 32 nových stožiarov verejného osvetlenia pre osvetlenie cesty I/64 a priechodov pre chodcov pri železničnom priecestí a svetelnej križovatke. Použili sa úsporné svietidlá LED s výkonom 100 wattov," priblížil Božik.



Do káblovej ryhy dodávateľ podľa neho uložil káble na kamerový systém, mestský rozhlas a chráničku na optické siete. "Aktuálne je nové osvetlenie v skúšobnej prevádzke. Zhotoviteľ odstraňuje pôvodné osvetlenie a odovzdá stavbu mestu," dodal.



Dodávateľom prác bola spoločnosť S-Stav so sídlom v Klátovej Novej Vsi. Mesto jej za práce zaplatí 74.655 eur.