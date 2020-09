Partizánsky výrobca strešných okien sa zaviazal znížiť uhlíkovú stopu

Partizánske 4. septembra (TASR) – Partizánsky výrobca strešných okien plánuje prispieť k zmierneniu dosahov klimatickej krízy. Spolu so svojou dánskou materskou spoločnosťou sa Partizánske Building Components-SK zaviazalo počas nasledujúcich rokov znížiť uhlíkovú stopu na nulu.



„Prvá fabrika vznikla v roku 1941 a do roku 2041 chcú mať nulovú uhlíkovú stopu a chcú ju vyrovnať aj za to, čo urobili doteraz. Myslím, že toto je cesta. Je to výborný zamestnávateľ, priateľský k ľuďom a šetrný k životnému prostrediu. Bol by som rád, keby bolo takýchto závodov na Slovensku čo najviac," vyzdvihol v piatok počas svojej návštevy v závode predseda Národnej rady SR Boris Kollár.



Generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Michalík priblížil, že zníženie uhlíkovej stopy je záväzkom koncernu po celom svete.



„My ako závod nasledujeme stratégiu materskej spoločnosti. Zaviazali sme sa, že budeme túto stratégiu nasledovať. Budeme mať definované presné plány a kroky, ako ju priebežne napĺňať," doplnil Michalík.



Koronakríza podľa neho zasiahla i partizánskeho výrobcu strešných okien. „Mali sme obdobie, keď sme museli obmedziť prevádzku. Obmedzili sme ju na dva týždne, potom sme asi štyri týždne pokračovali tak, že sme tri dni pracovali a dva dni boli doma. Teraz sme sa z toho už viac-menej dostali a dostávame sa na objem výroby, ktorý je neočakávane rovnaký ako pred krízou. Aj to z toho dôvodu, že zákazníci si na výrobky počkali," ozrejmil Michalík.



Partizánske trápi aj dopravné napojenie, čo prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková označila za zásadný problém regiónu. „Rozprávali sme sa o rýchlostných cestách R2, R8, takisto o obchvate mesta, preložke cesty I/64, čo je hlavná cesta, ktorá vedie cez celé mesto. Takisto o jej oprave," spresnila prednostka.



Tým, že komunikácia I/64 je podľa nej prierezovou a vedie celým mestom, je výrazne zaťažená a spôsobuje dopravné zápchy hlavne v kulminačných hodinách.



„Druhá vec je technický stav tejto komunikácie, kde dlhodobo voláme po oprave a snažíme sa komunikovať so Slovenskou správou ciest (SSC). Viackrát už boli rokovania, boli pripravené projekty na rekonštrukciu tejto cesty. Uvidíme, ako sa nové vedenie SSC popasuje s týmito našimi volaniami," vysvetlila.



„Vypočul som si tu veľa sťažností na dopravu, je tu treba dobudovať diaľničné napojenie buď na Trenčín alebo na Žiar nad Hronom. Rozhodne treba urobiť obchvat Partizánskeho. Je tu veľa problémov, ale treba o nich hovoriť," poznamenal v tejto súvislosti Kollár.



„Už na budúcej vláde bude predložený jasný zoznam investičných priorít výstavby cestnej infraštruktúry na Slovensku. Nebudeme stavať podľa politickej príslušnosti alebo podľa príslušnosti k nejakému regiónu. Budeme stavať podľa jasných priorít," dodal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).