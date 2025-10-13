< sekcia Ekonomika
Partneri v oblasti sociálnych služieb vítajú zmeny vo financovaní
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Partneri v oblasti sociálnych služieb oceňujú viaceré zmeny v reforme financovania sociálnych služieb, ktorá smeruje do medzirezortného pripomienkového konania. Reagovali tak na predstavenie reformy zo strany ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD).
„Veľká väčšina požiadaviek Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) je zohľadnená v týchto návrhoch zákonov. V týchto zmenách chcem zdôrazniť to, že najväčšou zmenou a najviac pozitívne vítanou v radoch poskytovateľov je to, že pobytové služby dlhodobej starostlivosti idú pod správu samosprávnych krajov a že aj finančný príspevok na prevádzku budú hradiť samosprávne kraje,“ uviedla predsedníčka APSS Anna Ghannamová.
Ďalej ocenila zavedenie novej pozície pracovníka dlhodobej starostlivosti, pričom očakáva, že aj týmto spôsobom sa podarí prilákať mladých ľudí do sociálnych služieb. Táto pozícia by im mohla podľa nej umožniť kariérne sa posúvať od pracovníka dlhodobej starostlivosti napríklad k praktickej sestre.
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská vyzdvihla tiež niektoré zo zmien reformy, ktoré výrazne pomôžu osobám so zdravotným postihnutím. Patrí medzi ne napríklad rozšírenie možnosti poberania príspevku na pomoc pri odkázanosti, pričom po novom by ho mohli využiť namiesto jednej osoby až traja opatrovatelia.
Stavrovská zároveň ocenila aj možnosť využitia príspevku na pomoc pri odkázanosti na formálnu a neformálnu starostlivosť. Pri piatom a štvrtom stupni odkázanosti bude totiž možné použiť príspevok aj na neformálnu starostlivosť, teda na opatrovanie v domácom prostredí príbuznými. Pri prvých troch stupňoch bude možné celý príspevok využiť len na formálnu starostlivosť pre ľudí, ktorá je podporovaná štátom či formálnymi inštitúciami.
