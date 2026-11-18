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PARTNERS prináša prvý slovenský ELTIF
PARTNERS Asset Management uvádza na trh PARTNERS Fond privátnych investícií ELTIF, prvý európsky dlhodobý investičný fond s domicilom na Slovensku.
Autor OTS
Bratislava 18. novembra (OTS) - Už od 500 eur sprístupní investorom privátne trhy, ktoré vo svojich portfóliách využívajú najmä veľké inštitúcie a majetní investori. Ťažiskom fondu bude private equity – investície do spoločností mimo burzy.
Mnohé etablované aj rýchlo rastúce spoločnosti zostávajú v súkromnom vlastníctve. Investor, ktorý nakupuje burzové akcie alebo bežné akciové ETF, preto nemá priamy prístup k ich vlastníckym podielom. Private equity tento priestor otvára: správcovia nadobúdajú podiely vo firmách a aktívne sa podieľajú na ich rozvoji, expanzii či akvizíciách. Výsledok investície závisí od úspechu tohto rozvoja aj od následného predaja podielu.
„Chceme klientom sprístupniť aj tú časť ekonomiky, ku ktorej sa cez bežné akciové fondy nedostanú. Private equity umožňuje podieľať sa na rozvoji spoločností ešte pred ich prípadným vstupom na burzu alebo predajom strategickému investorovi,“ hovorí Jakub Rosa, generálny riaditeľ PARTNERS Asset Management.
ELTIF je spoločný regulačný rámec Európskej únie pre dlhodobé investície do reálnej ekonomiky. Reforma ELTIF 2.0, uplatňovaná od roku 2024, odstránila viaceré vstupné bariéry pre bežných investorov. Dostupnejší prístup sprevádzajú pravidlá rozloženia investícií, informovania klientov a posúdenia vhodnosti investície.
Nový fond bude investovať najmä prostredníctvom vybraných fondov globálnych správcov, ku ktorým býva individuálny prístup podmienený vysokými vstupnými sumami. Zameria sa predovšetkým na Severnú Ameriku a západnú Európu. Private equity má tvoriť približne 80 percent cieľovej alokácie, s dôrazom na etablované firmy s potenciálom ďalšieho rozvoja. Portfólio doplnia rastové spoločnosti, infraštruktúra a privátny dlh.
Úlohou fondu je rozšíriť zdroje výnosu a diverzifikáciu portfólia o príležitosti mimo verejných trhov. Ambíciou je dlhodobo prekonávať výkonnosť globálnych akcií vďaka aktívnemu rozvoju firiem a potenciálnej prémii za dlhšie viazanie kapitálu.
„Neveríme, že existuje jeden univerzálny produkt. Veríme v diverzifikované portfólio. Podiel privátnych investícií musí zodpovedať cieľom klienta, jeho schopnosti znášať riziko a investičnému horizontu,“ dopĺňa Jakub Rosa.
Fond je určený dynamickým investorom s horizontom aspoň sedem rokov, ktorí akceptujú obmedzenú likviditu. Má tvoriť primeranú časť dlhodobého portfólia; nie je vhodný na uloženie finančnej rezervy.
Podiel na raste firiem mimo burzy
Mnohé etablované aj rýchlo rastúce spoločnosti zostávajú v súkromnom vlastníctve. Investor, ktorý nakupuje burzové akcie alebo bežné akciové ETF, preto nemá priamy prístup k ich vlastníckym podielom. Private equity tento priestor otvára: správcovia nadobúdajú podiely vo firmách a aktívne sa podieľajú na ich rozvoji, expanzii či akvizíciách. Výsledok investície závisí od úspechu tohto rozvoja aj od následného predaja podielu.
„Chceme klientom sprístupniť aj tú časť ekonomiky, ku ktorej sa cez bežné akciové fondy nedostanú. Private equity umožňuje podieľať sa na rozvoji spoločností ešte pred ich prípadným vstupom na burzu alebo predajom strategickému investorovi,“ hovorí Jakub Rosa, generálny riaditeľ PARTNERS Asset Management.
Európsky rámec pre dostupnejšie investovanie
ELTIF je spoločný regulačný rámec Európskej únie pre dlhodobé investície do reálnej ekonomiky. Reforma ELTIF 2.0, uplatňovaná od roku 2024, odstránila viaceré vstupné bariéry pre bežných investorov. Dostupnejší prístup sprevádzajú pravidlá rozloženia investícií, informovania klientov a posúdenia vhodnosti investície.
Nový fond bude investovať najmä prostredníctvom vybraných fondov globálnych správcov, ku ktorým býva individuálny prístup podmienený vysokými vstupnými sumami. Zameria sa predovšetkým na Severnú Ameriku a západnú Európu. Private equity má tvoriť približne 80 percent cieľovej alokácie, s dôrazom na etablované firmy s potenciálom ďalšieho rozvoja. Portfólio doplnia rastové spoločnosti, infraštruktúra a privátny dlh.
Doplnok dlhodobého portfólia
Úlohou fondu je rozšíriť zdroje výnosu a diverzifikáciu portfólia o príležitosti mimo verejných trhov. Ambíciou je dlhodobo prekonávať výkonnosť globálnych akcií vďaka aktívnemu rozvoju firiem a potenciálnej prémii za dlhšie viazanie kapitálu.
„Neveríme, že existuje jeden univerzálny produkt. Veríme v diverzifikované portfólio. Podiel privátnych investícií musí zodpovedať cieľom klienta, jeho schopnosti znášať riziko a investičnému horizontu,“ dopĺňa Jakub Rosa.
Fond je určený dynamickým investorom s horizontom aspoň sedem rokov, ktorí akceptujú obmedzenú likviditu. Má tvoriť primeranú časť dlhodobého portfólia; nie je vhodný na uloženie finančnej rezervy.