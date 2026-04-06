Partners: Veľká noc je aj príležitosťou vysvetliť deťom hodnotu peňazí
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Veľkonočný pondelok nie je len o ľudových zvykoch. Pre mnohých malých chlapcov je to aj moment, keď si domov po prvý raz prinesú vlastné zarobené peniaze. Pre rodičov je to zase príležitosť ukázať deťom, že peniaze majú hodnotu, nemusia sa minúť naraz a časť z nich je rozumné odložiť na neskôr, upozornil odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Rudolf Oršula.
„Vyšibané peniaze sú výbornou príležitosťou, ako dieťaťu prirodzene vysvetliť, že aj s malou sumou sa dá hospodáriť. Nemá ísť o bezhlavé minutie všetkého, ale o prvý kontakt s rozhodovaním, čo si doprajem hneď a čo si odložím na neskôr,“ vysvetlil.
Pri týchto peniazoch sa podľa odborníka osvedčilo jednoduché pravidlo, ktorému rozumejú aj menšie deti. Jednu polovicu si môžu užiť okamžite a kúpiť si niečo, po čom už dlhšie túžili. Druhú časť by si však mali odložiť. Takto pochopia, že peniaze neslúžia len na rýchlu radosť, ale aj na budúce želania a dosahovanie cieľov.
„Keď dieťa dostane mimoriadne peniaze, je dobré vysvetliť mu, že nejde o sumu, ktorú treba celú hneď minúť. Práve naopak, časť môže použiť pre radosť a časť si odložiť. Takto sa buduje zdravý vzťah k peniazom od malička,“ zdôraznil Oršula. Rodičia by podľa neho mali deťom pripomínať aj to, že za každým eurom je práca, čas a úsilie niekoho iného.
Odložené peniaze môžu skončiť v prasiatku, na detskom účte alebo v obálke odloženej bokom. Dôležitejšie ako miesto, kam ich dieťa uloží, je podľa odborníka samotný návyk. Ak si v súčasnosti odloží pár eur z Veľkej noci, v budúcnosti ľahšie pochopí, prečo sa oplatí šetriť si na bicykel, mobil alebo neskôr na väčšie sny.
Vo všeobecnosti platí, že deti sa o peniazoch najviac učia doma, konštatoval Oršula. Nestačí pritom, aby o nich počuli v škole alebo z rozhovorov dospelých. Potrebujú ich zažiť v bežných situáciách, ktoré sú im blízke a zrozumiteľné. „Práve sviatky, narodeniny, vreckové či mimoriadne odmeny, akými sú aj vyšibané peniaze, dávajú rodičom ideálnu možnosť naučiť dieťa prvé pravidlá hospodárenia prirodzene, jednoducho a bez zbytočného stresu,“ doplnil.
