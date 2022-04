Partnerská dohoda je rámcom na čerpanie eurofondov za 13 mld. eur

Bratislava 6. apríla (TASR) - Vláda v stredu jednomyseľne schválila Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027, teda investičný, strategický rámec na čerpanie eurofondov vo výške asi 13 miliárd eur.



Ako ďalej uviedla po rokovaní vlády ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí), do cieľa Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko pôjde 1,89 miliardy eur. "Budú smerovať na vedu, výskum a inovácie," spresnila.







Najväčšie investície podľa nej pôjdu na Zelenšie Slovensko, teda na priority spojené s klimatickou krízou, so zelenou transformáciou a hlavne s energetickou bezpečnosťou a nezávislosťou Slovenska. "Tam pôjde až 4,2 miliardy eur," oznámila.



Podčiarkla, že ďalšou veľkou prioritou je Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko, teda peniaze pre školstvo, sociálne zariadenia, na zvládanie demografickej krízy i na rómsku problematiku.



Štvrtou prioritou je podľa Remišovej infraštruktúra. "Napriek obrovským investíciám, ktoré mali predchádzajúce vlády k dispozícii, máme obrovské množstvo nedokončených projektov, či sú to železnice, alebo neexistujúce diaľnice. Na Prepojenejšie Slovensko, čiže na infraštruktúru pôjdu dve miliardy eur," informovala.



Novým cieľom, ktorý nebol v predchádzajúcom programovom období, je podľa jej slov Fond na spravodlivú transformáciu. Je podľa nej určený na oblasti, ktoré čelia prechodu a potrebujú sa transformovať, napríklad región horná Nitra, kde sa roky ťažilo uhlie s dosahom na zdravie ľudí.



Poznamenala že Partnerská dohoda ako taká je krokom k najväčšej reforme eurofondov za posledných 20 rokov. "Cieľom tejto Partnerskej dohody je robiť eurofondy jednoduchšie, lepšie a rýchlejšie. Namiesto šiestich programov budeme mať jeden program. Namiesto 33 rôznych byrokratických štruktúr, ktoré riadili eurofondy, ich bude 11. Budeme mať jednotnú metodiku, namiesto šiestich programových príručiek budeme mať jednu, a tiež jednu príručku pre verejné obstarávanie," dodala Remišová.



Materiál Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027 bol podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania od 24. februára do 10. marca 2022. Pripomienkujúce subjekty uplatnili v rámci pripomienkového konania 426 pripomienok, z toho 278 zásadných. Materiál bol predložený na rokovanie vlády s rozpormi.