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Partnerstvo EÚ pre hodnotový reťazec hnojív má posilniť spoluprácu
Cieľom partnerstva je preskúmať spôsoby, ako znížiť závislosť od dovozu a posilniť strategickú autonómiu EÚ.
Autor TASR
Brusel 9. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spustila partnerstvo EÚ pre hodnotový reťazec hnojív, čiže sériu politických dialógov, ktoré spájajú výrobcov hnojív, poľnohospodárov, členské štáty a zainteresované strany v celom hodnotovom reťazci. Partnerstvo je súčasťou akčného plánu EK pre hnojivá, ktorý bol predložený v máji s cieľom uľahčiť spoluprácu a dialóg medzi rôznymi aktérmi v reťazci hnojív, informuje spravodajca TASR.
Prvé stretnutie partnerstva v pondelok otvoril eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen. Účastníci sa neskôr zúčastnia viacerých zasadnutí, na ktorých budú diskutovať o rôznych témach, ako je situácia na trhu s hnojivami v EÚ a očakávania a návrhy partnerstva.
Partnerstvo EÚ pre hodnotový reťazec hnojív pomôže identifikovať prekážky dostupnosti, cenovej prístupnosti a používania domácich hnojív, ako aj zavádzania efektívnejších poľnohospodárskych postupov z hľadiska živín a používania hnojív. Má tiež zadefinovať možné politické reakcie.
Cieľom partnerstva je preskúmať spôsoby, ako znížiť závislosť od dovozu a posilniť strategickú autonómiu EÚ.
Účastníci partnerstva si vymenia názory na kľúčové otázky ovplyvňujúce hodnotový reťazec hnojív a preskúmajú príležitosti na zlepšenie predvídateľnosti pre výrobcov a používateľov a zároveň podporia konkurencieschopnosť a odolnosť sektora.
Komisia pripomenula, že hnojivá zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní poľnohospodárskej produkcie. Prerušenia dodávok viedli k rastu cien hnojív, čo vyvíja čoraz väčší tlak na poľnohospodárov v Európe. S cieľom pomôcť riešiť tento problém eurokomisia v máji 2026 prijala akčný plán pre hnojivá. Cieľom plánu je zlepšiť transparentnosť a spoluprácu v celom hodnotovom reťazci hnojív, od poľnohospodárov až po výrobcov hnojív, čo je kľúčové pre posilnenie domácej produkcie, zvýšenie autonómie a lepšiu reakciu na potreby poľnohospodárov.
Exekutíva EÚ v tejto súvislosti zmobilizovala finančnú pomoc vo výške 540 miliónov eur pre postihnutých poľnohospodárov. Členské štáty môžu túto podporu EÚ doplniť až o 200 % z vnútroštátnych fondov.
Prvé stretnutie partnerstva v pondelok otvoril eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen. Účastníci sa neskôr zúčastnia viacerých zasadnutí, na ktorých budú diskutovať o rôznych témach, ako je situácia na trhu s hnojivami v EÚ a očakávania a návrhy partnerstva.
Partnerstvo EÚ pre hodnotový reťazec hnojív pomôže identifikovať prekážky dostupnosti, cenovej prístupnosti a používania domácich hnojív, ako aj zavádzania efektívnejších poľnohospodárskych postupov z hľadiska živín a používania hnojív. Má tiež zadefinovať možné politické reakcie.
Cieľom partnerstva je preskúmať spôsoby, ako znížiť závislosť od dovozu a posilniť strategickú autonómiu EÚ.
Účastníci partnerstva si vymenia názory na kľúčové otázky ovplyvňujúce hodnotový reťazec hnojív a preskúmajú príležitosti na zlepšenie predvídateľnosti pre výrobcov a používateľov a zároveň podporia konkurencieschopnosť a odolnosť sektora.
Komisia pripomenula, že hnojivá zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní poľnohospodárskej produkcie. Prerušenia dodávok viedli k rastu cien hnojív, čo vyvíja čoraz väčší tlak na poľnohospodárov v Európe. S cieľom pomôcť riešiť tento problém eurokomisia v máji 2026 prijala akčný plán pre hnojivá. Cieľom plánu je zlepšiť transparentnosť a spoluprácu v celom hodnotovom reťazci hnojív, od poľnohospodárov až po výrobcov hnojív, čo je kľúčové pre posilnenie domácej produkcie, zvýšenie autonómie a lepšiu reakciu na potreby poľnohospodárov.
Exekutíva EÚ v tejto súvislosti zmobilizovala finančnú pomoc vo výške 540 miliónov eur pre postihnutých poľnohospodárov. Členské štáty môžu túto podporu EÚ doplniť až o 200 % z vnútroštátnych fondov.