Mestá podnikateľom daňami z nehnuteľností v roku 2021 nepomôžu

Bratislava 22. februára (TASR) – Dane z nehnuteľností sa pre rok 2021 nemenili tak radikálne, ako to bolo v roku 2019. Mestá dane neznižovali a tak v nich nezohľadnili fakt, že mnohí drobní a malí podnikatelia, či už z gastra, služieb alebo turizmu čelili minulý rok mnohým prekážkam v podnikaní, čo sa prejavilo vo výraznom prepade ich tržieb. Rovnako tomu bude v roku 2021, dane z nehnuteľností však ostávajú na úrovniach z roku 2019, teda po ich radikálnom zvýšení v čase končiacej sa hospodárskej konjunktúry. Vyplýva to z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).



"Mestá dane takmer vôbec nezmenili, niektoré však išli proti tomuto trendu a napriek pandemickej situácii a s ňou spojenými prekážkami v podnikaní a objektívnom prepade príjmov podnikateľov dane dokonca zvýšili," skonštatoval výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. Najviac to tak podľa neho pocítili podnikatelia v Bardejove (40 %), Myjave (15,8 %) a Krupine (2,7 %).



PAS priblížila, že za modelovú nehnuteľnosť s rozlohou haly 1000 štvorcových metrov (m2) a pozemkom s 1500 m2 zaplatí najviac podnikateľ takmer vo všetkých bratislavských okresoch, a to od 6612 eur do 7125 eur ročne. Podnikatelia aj naďalej platia vysoké dane v Púchove, konkrétne 6449 eur, v Košiciach 6120 eur či v Trnave 5120 eur. "Tak ako aj po minulé roky najmenej na daniach zaplatí podnikateľ v Medzeve, a to 666 eur za rok. Pomerne nízke dane pre podnikateľov sú aj v Medzilaborciach (850 eur) a v Humennom (1135 eur)," vyčíslil Serina.