Podnikatielia: Najväčším strašiakom v 2. polroku 2022 bola inflácia

Bratislava 31. januára (TASR) – Slovenskí podnikatelia pri hodnotení 2. polroka 2022 vnímajú najhoršie situáciu v oblasti stability cien. Vyplýva to z prieskumu, ktorým Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) už 20 rokov systematicky hodnotí zmeny v podnikateľskom prostredí - Index podnikateľského prostredia (IPP). Informoval o tom Martin Lidaj, výkonný riaditeľ PAS.



Posun situácie v oblasti stability cien (miera inflácie a stagflácie) za 2. polrok 2022 hodnotí negatívne takmer 94 % opýtaných podnikateľov. Takmer polovica z nich (44,6 %) vníma tento posun ako extrémny, za výrazné zhoršenie ho označilo necelých 37 %, za mierne 12,3 %. Žiadnu zmenu alebo mierne zlepšenie situácie vidí len 6 % podnikateľov, ktorí sa do prieskumu zapojili. Rovnakú hodnotu (94 %) dosiahla táto kategória aj v predchádzajúcom prieskume, v ktorom sa hodnotil 1. polrok 2022.



Druhou oblasťou, v ktorej sa situácia za druhých šesť mesiacov roka 2022 posunula smerom k horšiemu, je podľa prieskumu politická kultúra a funkčnosť politického systému (85 %). V porovnaní s 1. polrokom 2022 je to zhoršenie o jeden percentuálny bod, teda nespokojnosť rastie rovnakým tempom. Podľa vyjadrení podnikateľov, ktorí sa do prieskumu zapojili, sa politici viac zaoberajú sami sebou, než návrhmi legislatívy, ktorá by odbremenila podnikateľský sektor od zbytočnej administratívy.



Tretie najväčšie zhoršenie situácie nastalo podľa takmer 78 % opýtaných podnikateľov v udržateľnosti verejných financií a efektívnosti hospodárenia štátu. Oproti prieskumu za 1. polrok 2022 je to síce o 6 percentuálnych bodov menej, ale rast nespokojnosti je aj v tomto prípade naďalej výrazný. Podľa podnikateľov však označenie možnosti "žiadna zmena" neznamená, že je stav dobrý.



Ako oblasť s negatívnym posunom bola hodnotené aj stabilita a zrozumiteľnosť právnych predpisov, kde sa situácia v porovnaní s 1. polrokom 2022 zhoršila o viac ako tretinu (33 percentuálnych bodov). Najväčší problém podnikatelia vidia v nejasnostiach pri uplatňovaní podpory firiem v oblasti dotovania vysokých cien energií.



Oblasťami, v ktorých za 2. polrok 2022 podnikatelia nevnímali žiadnu zmenu, sa najvyššie umiestnili úroveň korupcie na úradoch s takmer 65 % (64,6 %) a funkčnosť štátnych inštitúcií 60 %. V porovnaní s prvou polovicou roka 2022 však obe oblasti dosiahli nižšie skóre.



V súčasnosti PAS publikuje v poradí už 74. hodnotu indexu IPP, ktorá zachytáva jeho zmeny za 2. polrok 2022. To predstavuje horizont 21 rokov. Do prieskumu IPP za druhý polrok 2022 sa zapojilo 65 podnikateľských subjektov.