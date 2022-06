PRIESKUM: Podnikatelia pomoc rodinám podporujú, musí však byť cielená

Bratislava 21. júna (TASR) – Väčšina slovenských podnikateľov, a to takmer 60 %, vníma protiinflačný balíček ako potrebný, pomoc by však podľa nich mala ísť len tým rodinám, ktoré ju skutočne potrebujú. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) na vzorke 80 podnikateľov z celého Slovenska. O podpore rodín s deťmi a ďalších ohrozených skupín najzasiahnutejších infláciou, bude po vete prezidentky Zuzany Čaputovej opäť rozhodovať Národná rada (NR) SR.



Opačný názor má viac ako tretina (36,7 %) účastníkov prieskumu. Podľa nich prinesie návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) skôr opačný efekt – zvýšená spotreba povedie k ďalšiemu nárastu cien. Viac ako štvrtina podnikateľov (26,6 %) odporúča vláde využiť na pomoc rodinám iné nástroje a celú aktivitu hodnotí ako nepremyslenú. Proti akejkoľvek pomoci na úkor prehlbovania deficitu štátneho rozpočtu bolo 16,5 % respondentov.



Najčastejšie odporúčaným opatrením na zníženie vplyvu vysokej miery inflácie je zníženie DPH na energie. Toto riešenie preferuje 37,5 % respondentov. Zníženie odvodov zo mzdy zamestnancov by privítalo 35 % oslovených a zníženie dane z pridanej hodnoty na základné potraviny 33,8 % podnikateľov. Zvýšiť by sa podľa 27,5 % podnikateľov mal nezdaniteľný základ dane a rast životného minima a daňového bonusu podporovalo zhodne po 22,5 % respondentov.