PAS: Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva

Bratislava 11. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu výrazne zhoršila podmienky na podnikanie. Ak by sa mal opakovať rok 2020, až polovica podnikateľov by dokázala prežiť iba niekoľko mesiacov, najviac jeden rok. Podnikatelia volajú po čo najrýchlejšej vakcinácii obyvateľstva, a tiež po čo najrýchlejšej implementácii balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže. Vyplýva to z výsledkov prieskumu na vzorke 137 podnikateľov, ktorý vo februári realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).



Až 73 % oslovených podnikateľov si myslí, že sa podnikateľské prostredie v roku 2020 zhoršilo, podľa 14 % sa nezmenilo a zvyšných 13 % tvrdí, že sa zlepšilo. Zároveň 74 % respondentov uviedlo, že pandémia v uplynulom roku ohrozila ich podnikanie. Za najčastejšiu príčinu tohto stavu označilo 70 % účastníkov prieskumu pokles záujmu zákazníkov o ich produkty, 60 % podnikateľov je presvedčených, že štátne opatrenia poškodili ich podnikanie a 49 % vidí hrozbu vo vyčerpaní značnej časti svojich rezerv.



Za najefektívnejšie riešenie dôsledkov pandémie označili respondenti čo najrýchlejšiu vakcináciu obyvateľstva. Toto opatrenie by uvítalo 74 % podnikateľov a 51 % preferuje aj čo najrýchlejšie otváranie prevádzok škôl s ohľadom na epidemiologickú situáciu. Tretím najčastejšie očakávaným opatrením, ktoré uviedlo 45 % podnikateľov, je zvýšenie a rozšírenie priamej pomoci štátu pre podnikateľov postihnutých pandémiou.



Z dlhodobého pohľadu by podľa 64 % podnikateľov bola najefektívnejšia čo najrýchlejšia implementácia balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže. Druhým najčastejšie preferovaným opatrením, ktoré uviedlo 43 % respondentov, je potláčanie korupcie, rovnosť pred zákonom, lepšia vymožiteľnosť práva. Zníženie priamych daní a odvodov, kompenzáciu výpadkov lepším výberom ako aj zvýšením daní zo spotreby a majetkových daní by privítalo 40 % účastníkov prieskumu.



Na prieskume sa zúčastnilo 137 podnikateľov z celého Slovenska. Najväčšie zastúpenie mali podnikatelia pôsobiaci v sektore služieb, s ročným obratom do milióna eur, s najviac deviatimi zamestnancami a z Bratislavského kraja.