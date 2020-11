PAS: Pozitívnych zamestnancov je málo, firmy zrejme ich výpadok nečaká

Bratislava 2. novembra (TASR) – Keďže pozitívne testovaných obyvateľov po celoplošnom testovaní na prítomnosť nového koronavírusu je okolo jedného percenta, v odvetviach zrejme nenastal výraznejší výpadok. Myslí si to výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. Faktom je podľa neho aj to, že vláda zamestnancov k otestovaniu donútila a splnenie tejto povinnosti si poistila aj udelením práva zamestnávateľom nahliadnuť do negatívneho testu zamestnanca.



Ako dodal Serina, firmy aktuálne plánujú výrobu ako v krízovej situácii. "To znamená, že nevyhnutne nutné linky a kapacity zabezpečujú dvoma aj troma náhradnými zmenami, a to, čo nemusí bežať tých desať dní, pôjde na minimum," spresnil pre TASR.



Na margo dohody zamestnávateľov s pracovníkmi, ktorí sa z nejakých dôvodov nezúčastnili na testovaní a platí pre nich teda zákaz vychádzania uviedol, že predovšetkým treba odmietnuť nátlakový naratív, ktorý šíri vláda a niektorí zamestnávatelia na túto vlnu naskočili. "Nie je možné prepustiť zamestnanca, ak sa 'dobrovoľne' nedal testovať, je to prekážka z dôvodu všeobecného záujmu a zákon na to pamätá," vysvetlil Serina s tým, že ak zamestnanec na testoch nebol, platí pre neho zákaz vychádzania do 8. novembra a má nárok na neplatené voľno.



"Ak chce, môže si čerpať dovolenku, prípadne náhradné voľno, ak ho má z minulosti. Taktiež môže pracovať z domu. Nešikanoval, nekriminalizoval a nedehonestoval by som zamestnancov len preto, že sa na tejto podivnej akcii nezúčastnili," zhodnotil Serina. Podľa neho bolo celé testovanie organizované v chaose, nasilu a pod hrozbou trestov a zákazov. "Čo rozhodne nie je v súlade s demokratickými tradíciami, ústavnými princípmi, ktoré by mali v našej krajine platiť," dodal Serina s tým, že fakt, že sa pracovník na testovaní nezúčastnil, neznamená vo vzťahu k zamestnávateľovi nič.



Ako vyzdvihol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Andrej Lasz, zamestnávatelia často svojich pracovníkov motivovali, aby sa na testovaní zúčastnili. "Firmy postupovali individuálne na základe vlastného uváženia dostupných možností," uviedol na margo toho, ako sa firmy zachovali k zamestnancom, ktorí sa na testovaní nezúčastnili. Vo výrobných firmách väčšinou práca z domu nie je možná, priemyselné firmy sa preto s takýmito zamestnancami dohodli na čerpaní dovolenky alebo neplatenom voľne. "Môžeme však potvrdiť, že prevládala snaha dohodnúť sa. Rozviazanie pracovného pomeru je krajným riešením, ktorému sa zamestnávatelia snažia vyhnúť," uzavrel.