PAS: Štát by nemal určovať, kedy môžu byť obchody otvorené

Bratislava 9. septembra (TASR) – Otváracie hodiny by mali byť slobodnou voľbou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vykonala Podnikateľská aliancia Slovenka (PAS) v súvislosti s návrhom poslancov Národnej rady SR na zákaz nedeľného predaja.



Podľa podnikateľov by štát nemal určovať, kedy môžu byť obchodné prevádzky otvorené. Myslí si to takmer 85 % účastníkov prieskumu (84,6 %). V systéme voľného podnikania to vnímajú ako nezmysel. O otváracích hodinách by podľa nich mal slobodne rozhodovať zamestnávateľ po dohode so zamestnancami. Tí pre príplatky totiž radi pracujú aj počas víkendov.



Opačný názor má 13,5 % opýtaných podnikateľov. Regulácia predajného času zo strany štátu je podľa nich v poriadku, nedeľa má patriť rodine a oddychu. Argumentujú tým, že čas predaja počas víkendov je obmedzený aj v štátoch ako Rakúsko, Nemecko či Maďarsko a Poľsko, kde podobné opatrenia nedávno zaviedli tiež.



Podnikatelia sú podľa prieskumu však jednotní v názore (96,4 %), že opatrenia podobného typu by mali byť vopred diskutované s dotknutými subjektmi aj s odborníkmi z danej oblasti.



Prieskum sa realizoval v dňoch 30. augusta až 7. septembra 2022. Zapojilo sa doň 156 podnikateľských subjektov z celého Slovenska, z toho 80 % právnických osôb a 20 % živnostníkov.