PAS: Štát sa z prvej vlny pandémie nového koronavírusu nepoučil

Bratislava 18. decembra (TASR) – Štátnu pomoc v druhej vlne pandémie nového koronavírusu vnímajú firmy ako nízku a byrokraticky náročnú. Štát sa z prvej vlny nepoučil, skonštatovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) na základe výsledkov prieskumu medzi podnikateľmi.



PAS zrealizovala počas mája a decembra prieskumy medzi podnikateľmi s rovnakými otázkami, pričom z porovnania vyplynulo, že podnikatelia negatívne vnímajú najmä nepredvídateľnosť rozhodnutí vlády a nedostatočnú pomoc. "Pretrvávajúcim problémom je, že pomoc zo strany štátu smerom k podnikateľom je výrazne nízka a žiadosť o ňu je byrokraticky náročná. Mnohých to teda odrádza a radšej o štátnu pomoc ani nežiadajú," uviedol výkonný riaditeľ PAS Peter Serina.



PAS okrem iného v prieskume zaujímalo, aký názor majú podnikatelia na opatrenia, ktoré prijala vláda na riešenie vzniknutej situácie. Veľká časť respondentov, a to 79,7 %, si myslí, že vláda nezvládla dobre prípravu na druhú vlnu pandémie a 70,6 % je toho názoru, že vláda druhú vlnu pandémie nezvláda. Podľa 84,3 % podnikateľov je pomoc zo strany štátu pomalá. Takmer tri štvrtiny (73,1 %) si myslia, že je neefektívna a ešte viac, a to 79,3 %, ju hodnotí ako nedostatočnú.



Prieskum na vzorke 85 podnikateľov je súčasťou projektu Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO), ktorý finančne podporuje organizácia Center for International Private Enterprise (CIPE).