PAS: Vláda by mala zaviesť reformu daní a zrušiť aj 13. dôchodky

Bratislava 24. júla (TASR) - V predstavenom vládnom sociálnom balíčku prevládajú negatíva nad pozitívami. Z veľkej časti obsahuje populistické návrhy. Tvrdí to Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Požaduje zrušiť 13. dôchodky aj dopravu zadarmo a zaviesť reformu daní a odvodov.



Medzi pozitíva balíčka podľa PAS patrí zvýšenie daňového bonusu na deti, ktoré pomôže rodinám s pracujúcimi rodičmi a zmierni riziko chudoby viacdetných rodín. "Oproti platnej legislatíve je prínosom aj zníženie 13. dôchodkov, ktoré boli schválené tesne pred parlamentnými voľbami bez akéhokoľvek krytia v štátnom rozpočte. Vítame aj zrušenie plošných obedov zadarmo a ich poskytovanie len deťom zo znevýhodnených podmienok," uviedol v stanovisku pre médiá výkonný riaditeľ PAS Peter Serina.



V čase krízy podľa PAS treba pomôcť ekonomike čím skôr jednorazovými opatreniami zacielenými na najviac postihnutých alebo cez investície s najvyššou hodnotou za peniaze. "Balíček namiesto toho prináša trvalé opatrenia, ktoré začnú platiť až po odznení najhorších dosahov krízy. Verejné financie teda zaťaží v časoch, keď už bude nevyhnutné znižovať deficit verejných financií," tvrdí Serina.



PAS je tiež presvedčená, že balíček navyše plošne rozdáva verejné zdroje aj bohatším ľuďom, ktorí na pomoc štátu nie sú odkázaní, alebo dôchodcom, ktorých príjmov sa kríza nedotkla. To všetko zatiaľ bez podrobných prepočtov dosahu na verejné financie a bez dôveryhodného vysvetlenia, akým spôsobom a z čoho štát opatrenia zaplatí. "Nie je napríklad jasné, ako vláda kompenzuje samosprávy, ktoré budú znášať podstatnú časť výpadku príjmov. Z jednotlivých opatrení považujeme za najmenej efektívne výrazné zvýšenie vianočných príspevkov na dôchodok, ktoré koalícia premenúva na trináste dôchodky, ako aj bezplatnú dopravu v autobusoch, MHD a vlakoch pre deti, žiakov, študentov, dôchodcov a vozičkárov. Finančne nekryté 13. dôchodky mala vláda zrušiť," hovorí Serina.



Rovnako aliancia presadzuje zrušenie vlakov "zadarmo", ktoré zaťažujú štátny rozpočet, prehlbujú straty železničnej spoločnosti a priniesli pozorovateľnú stratu kvality poskytovaných služieb a zníženie zákazníckeho komfortu. "Efektívnejšie by bolo cieliť podporu štátu na dôchodcov ohrozených chudobou a poskytovať zľavy z cestovného sociálne znevýhodneným obyvateľom," myslí si Serina.



Popri zrušení neefektívnych výdavkov PAS navrhujeme, aby vláda pripravila hĺbkovú a rozpočtovo neutrálnu reformu daňovo-odvodového systému, ktorá by zvýšila motiváciu pracovať a investovať na Slovensku. "Jej súčasťou by mala byť čo najnižšia rovná sadzba dane z príjmu. Taktiež navrhujeme zjednodušiť daňový systém a vypustiť všetky výnimky. Ako kompenzáciu výpadku príjmov navrhujeme zvýšiť dane z majetku, spotreby a zaviesť ekologické dane. Žiadame, aby sa konečne zrealizoval projekt UNITAS. Vo vzťahu k samosprávam je potrebné zmeniť mix ich príjmov tak, aby boli odolnejšie voči ekonomickým cyklom," navrhuje PAS.



Vo vzťahu k odvodovému zaťaženiu navrhuje PAS zaviesť superhrubú mzdu a odpočítateľné položky pre nízkopríjmových zamestnancov poberajúcich minimálnu mzdu do výšky 100 % ich odvodov počítaných zo superhrubej mzdy. "Súčasne požadujeme zásadne znížiť maximálne vymeriavacie základy na sociálne odvody. Vo vzťahu k minimálnej mzde požadujeme jej zmrazenie pre rok 2021, odpojenie od príplatkov k práci a zrušenie pásiem minimálnej mzdy. Pri každoročnej valorizácii navrhujeme používať vzorec, ktorý bude zohľadňovať zmenu produktivity práce za predchádzajúce obdobie," dodal Serina.