PAS: Výstavbe nájomných bytov by pomohlo rýchlejšie stavebné konanie

Bratislava 30. novembra (TASR) – Trojnásobne účinnejšie ako štátna podpora výstavby nájomných bytov, o ktorej bude rokovať parlament, by bolo zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania. Oveľa viac ako tento navrhovaný nástroj by pomohla aj aktívnejšia podpora miest a obcí pri výstavbe nájomných bytov či vyššia podpora cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Vyplýva to z výsledkov prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorý zrealizovala medzi viac ako 100 zamestnávateľmi.



Takmer polovica podnikateľov si myslí, že príčinou nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku je nízka mobilita obyvateľov z dôvodu nedostupnosti bývania. Nedostatok nájomných bytov ako dôvod nízkej dostupnosti bývania označilo 47 % opýtaných. Opačný názor malo 45 % respondentov a osem percent sa nevedelo vyjadriť. „Podnikatelia vyslovene neodmietajú navrhovanú schému štátnej podpory, no zvýšeniu dostupnosti bývania a tým vyššej mobilite pracovnej sily na Slovensku by podľa nich oveľa viac pomohli iné opatrenia,“ uviedol výkonný riaditeľ PAS Martin Lidaj.



Takmer 60 % podnikateľov však odmieta, aby štát zvýšil podporu výstavby nájomných bytov na úkor zvýšenia deficitu verejných financií. Ak parlament predsa schváli novú schému podpory nájomného bývania, zamestnávatelia sú ochotní zapojiť sa do nej a myslia si, že bude dostatočne atraktívna aj pre zamestnancov. Na zníženie výšky nájomného pre zamestnanca chce prispievať viac ako 65 % podnikateľov.