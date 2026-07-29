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Pašinjan:Rozhovor s Putinom priniesol vzájomnú zhodu v istých otázkach

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhovor podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova inicioval Jerevan.

Autor TASR
Jerevan 29. júla (TASR) - Nedávny telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom priniesol vzájomnú zhodu v niekoľkých otázkach, vyhlásil v stredu arménsky premiér Nikol Pašinjan. Prvý rozhovor medzi lídrami oboch krajín od parlamentných volieb v Arménsku sa uskutočnil v pondelok (27. 7.). Rozhovor podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova inicioval Jerevan a obaja lídri si v ňom vymenili názory na bilaterálne hospodárske vzťahy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

V prvom rade dialóg fungoval, pretože sme sa dlho rozprávali,“ povedal novinárom Pašinjan. „Prostredníctvom dialógu sme dosiahli vzájomnú dohodu v mnohých otázkach,“ dodal.

Pašinjan v rozhovore s Putinom zdôraznil, že Ruskom uvalené obmedzenia na import arménskeho tovaru porušujú dohody medzi oboma krajinami, ako aj pravidlá Eurázijskej ekonomickej únie (EAEÚ), ktorej sú obe krajiny členmi, uviedla v pondelok kancelária arménskeho premiéra.

Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Pašinjana čoraz napätejšie. Zhoršili sa predovšetkým po tom, čo ruské mierové jednotky v septembri 2023 nezasiahli pri bleskovej ofenzíve Azerbajdžanu proti etnickým Arménom v Náhornom Karabachu. Rusko navyše obviňuje arménsku vládu z prozápadného smerovania.

V reakcii na snahy Jerevanu priblížiť sa k Európe zaviedla Moskva obmedzenia na dovoz arménskeho tovaru vrátane kvetov, minerálnej vody, brandy, paradajok, papriky, jahôd, jabĺk a rýb. Európska únia (EÚ) v reakcii avizovala zníženie ciel na vývoz výrobkov z Arménska, aby mu pomohla kompenzovať ruské obmedzenia.

Arménsko je závislé od Ruska, pokiaľ ide o dodávky energií, pričom s Ruskom minulý rok zrealizovalo až 35 % svojho zahraničného obchodu, uviedla agentúra Reuters.
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