Pasívne saldo agroobchodu SR dosiahlo 2,062 miliardy eur
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až auguste 2025 bolo pasívne, a to v hodnote -2,062 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 7,9 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní podľa nej zvýšilo pri rastlinných výrobkoch o 88,7 % a pri tukoch a olejoch o 120,8 %. Mierne zlepšenie obchodnej bilancie nastalo pri živočíšnych výrobkoch a rovnako zlepšenie v medziročnom porovnaní vidno v kategórii potraviny, nápoje a tabak, kde sa tento ukazovateľ znížil o 13,5 %.
Spresnila, že na Slovensko sa v januári až auguste 2025 doviezli agropotravinárske výrobky v objeme 5,51 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 5,2 % vyšší. „Menej vež vlani v rovnakom období sa k nám doviezli živočíšne výrobky,“ poznamenala.
Dodala, že v januári až auguste 2025 sa zo Slovenska vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 3,448 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 3,6 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 6,8 % či tukov a olejov o 20,9 %.
