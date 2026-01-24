< sekcia Ekonomika
Pasívne saldo agroobchodu SR dosiahlo 2,405 miliardy eur
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až októbri 2025 bolo pasívne, a to v objeme -2,405 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 1,6 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
„Aj v októbri minulého roka sa tak podľa aktuálnych najnovších štatistík viac na Slovensko doviezlo ako vyviezlo, čo je negatívny signál pre agropotravinárske odvetvie. Závislosť krajiny od dovozových potravín sa tak naďalej prehlbuje,“ priblížila.
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo pri rastlinných výrobkoch o 61,6 % a pri tukoch a olejoch o 114,9 %. Záporné saldo vývozu a dovozu sa medziročne znížilo pri živočíšnych výrobkoch o 14,5 % a u potravín, nápojov a tabaku o 13,4 %.
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až októbri 2025 bol v hodnote 6,872 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 3,3 % vyšší. V roku 2025 sa zaznamenalo zníženie dovozu pri živočíšnych výrobkoch o 3,3 %. Medziročne bol dovoz vyšší oproti roku 2024 pri rastlinných výrobkoch o 4,2 %, v odvetví tukov a olejov o 69,8 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 3,3 %.
Holéciová dodala, že v januári až októbri minulého roka sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 4,467 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 4,2 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz pri živočíšnych výrobkoch o 9,4 %, pri tukoch a olejoch o 24,9 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 8 %. Medziročne sa znížil vývoz rastlinných výrobkov o 8,5 %.
