Pasívne saldo agroobchodu SR k júlu 2025 dosiahlo 1,89 mld. eur
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až júli 2025 bolo pasívne, a to v objeme -1,89 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa pasívne saldo zvýšilo o 9,3 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní podľa nej zvýšilo u rastlinných výrobkov o 89,6 % a u olejov a tukov o 112,3 %. Naopak, tento ukazovateľ za posledné obdobie klesol v kategórii živočíšnych výrobkov o 7,5 % a u potravín, nápojov a tabaku o 11,5 %.
Samotný dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až júli 2025 bol v objeme 4,878 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 sa zvýšil o 5,3 %. Vývoz v období január až júl 2025 bol v hodnote 2,989 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2,9 %.
„Pasívne saldo zahraničného obchodu neustále stúpa. Napríklad za obdobie posledných 10 rokov ani v jednom roku nedošlo k zmierneniu tejto nepriaznivej ekonomickej situácie. V roku 2016 bolo pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami na úrovni 782 miliónov eur,“ dodala Holéciová.
