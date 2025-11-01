Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. november 2025Meniny má Denisa a Denis
< sekcia Ekonomika

Pasívne saldo agroobchodu SR k júlu 2025 dosiahlo 1,89 mld. eur

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní podľa nej zvýšilo u rastlinných výrobkov o 89,6 % a u olejov a tukov o 112,3 %.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až júli 2025 bolo pasívne, a to v objeme -1,89 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa pasívne saldo zvýšilo o 9,3 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní podľa nej zvýšilo u rastlinných výrobkov o 89,6 % a u olejov a tukov o 112,3 %. Naopak, tento ukazovateľ za posledné obdobie klesol v kategórii živočíšnych výrobkov o 7,5 % a u potravín, nápojov a tabaku o 11,5 %.

Samotný dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až júli 2025 bol v objeme 4,878 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 sa zvýšil o 5,3 %. Vývoz v období január až júl 2025 bol v hodnote 2,989 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2,9 %.

„Pasívne saldo zahraničného obchodu neustále stúpa. Napríklad za obdobie posledných 10 rokov ani v jednom roku nedošlo k zmierneniu tejto nepriaznivej ekonomickej situácie. V roku 2016 bolo pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami na úrovni 782 miliónov eur,“ dodala Holéciová.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal november?

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

ULICAMI BRATISLAVY: Letecké katastrofy - Zlaté piesky aj Husákova žena