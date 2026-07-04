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Pasívne saldo agroobchodu SR k marcu 2026 dosiahlo 772,8 milióna eur
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo pri potravinách, nápojoch a tabaku o 22,3 %.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Saldo zahraničného obchodu Slovenska s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až marci 2026 bolo pasívne, a to v objeme -772,8 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa znížilo o 1,0 %. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo pri potravinách, nápojoch a tabaku o 22,3 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo pri živočíšnych výrobkoch o 17,9 %, rastlinných výrobkoch o 12,8 % a tukoch a olejoch o 8,2 %.
Spresnila, že dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až marci 2026 dosiahol hodnotu 2,098 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2025 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 0,2 % vyšší. V roku 2026 sa zaznamenalo zníženie dovozu tukov a olejov o 7,9 %, potravín, nápojov a tabaku o 1,1 % a živočíšnych výrobkov o 0,9 %. Medziročne bol dovoz vyšší u rastlinných výrobkov o 5,6 %.
Dodala, že v januári až marci 2026 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1,325 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 0,8 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 17,6 % a rastlinných výrobkov o 16,1 %. Medziročne sa znížil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 10,2 % a tukov a olejov o 7,3 %.
Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo pri potravinách, nápojoch a tabaku o 22,3 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo pri živočíšnych výrobkoch o 17,9 %, rastlinných výrobkoch o 12,8 % a tukoch a olejoch o 8,2 %.
Spresnila, že dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až marci 2026 dosiahol hodnotu 2,098 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2025 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 0,2 % vyšší. V roku 2026 sa zaznamenalo zníženie dovozu tukov a olejov o 7,9 %, potravín, nápojov a tabaku o 1,1 % a živočíšnych výrobkov o 0,9 %. Medziročne bol dovoz vyšší u rastlinných výrobkov o 5,6 %.
Dodala, že v januári až marci 2026 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 1,325 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 0,8 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 17,6 % a rastlinných výrobkov o 16,1 %. Medziročne sa znížil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 10,2 % a tukov a olejov o 7,3 %.