< sekcia Ekonomika
Pasívne saldo obchodu s agrokomoditami bude atakovať 2,5 miliardy eur
Hovorkyňa zdôraznila, že zahraničnoobchodná bilancia Slovenska v oblasti agropotravinárskych komodít sa už roky nevyvíja podľa predstáv SPPK.
Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Aj keď ešte nie sú známe celkové štatistiky za rok 2025, už dnes je isté, že pasívne saldo zahraničného obchodu SR s agropotravinárskymi komoditami bude atakovať hranicu 2,5 miliardy eur. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.
Pripomenula, že saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami v januári až auguste 2025 bolo pasívne, a to v hodnote 2,062 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 7,9 %.
„Z hľadiska štruktúry dovážaných agropotravinárskych komodít ide pritom väčšinou o dovozy tých produktov, ktoré si dokážeme dopestovať alebo vyrobiť aj sami. Štatistiky zároveň potvrdzujú, že zo Slovenska sa vyváža pre chýbajúci spracovateľský priemysel najmä surovina, ktorú nám následne spracujú v zahraničí. Dovážaný tovar sa k nám už následne importuje spracovaný, ale kvalitné slovenské suroviny spracované do podoby potravín ostávajú na zahraničných trhoch,“ upozornila.
Zdôraznila, že zahraničnoobchodná bilancia Slovenska v oblasti agropotravinárskych komodít sa už roky nevyvíja podľa predstáv SPPK. „Z roka na rok sa obchodná bilancia v agropotravinárstve zhoršuje. Napríklad v roku 2011 sme mali pasívne saldo zahraničného obchodu na úrovni 8,4 milióna eur, v roku 2014 po prvýkrát prekročilo hranicu jednej miliardy eur (1,05 miliardy eur) a v roku 2018 to už bolo viac ako 1,6 miliardy eur,“ dodala hovorkyňa SPPK.
Pripomenula, že saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami v januári až auguste 2025 bolo pasívne, a to v hodnote 2,062 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 7,9 %.
„Z hľadiska štruktúry dovážaných agropotravinárskych komodít ide pritom väčšinou o dovozy tých produktov, ktoré si dokážeme dopestovať alebo vyrobiť aj sami. Štatistiky zároveň potvrdzujú, že zo Slovenska sa vyváža pre chýbajúci spracovateľský priemysel najmä surovina, ktorú nám následne spracujú v zahraničí. Dovážaný tovar sa k nám už následne importuje spracovaný, ale kvalitné slovenské suroviny spracované do podoby potravín ostávajú na zahraničných trhoch,“ upozornila.
Zdôraznila, že zahraničnoobchodná bilancia Slovenska v oblasti agropotravinárskych komodít sa už roky nevyvíja podľa predstáv SPPK. „Z roka na rok sa obchodná bilancia v agropotravinárstve zhoršuje. Napríklad v roku 2011 sme mali pasívne saldo zahraničného obchodu na úrovni 8,4 milióna eur, v roku 2014 po prvýkrát prekročilo hranicu jednej miliardy eur (1,05 miliardy eur) a v roku 2018 to už bolo viac ako 1,6 miliardy eur,“ dodala hovorkyňa SPPK.