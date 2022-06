Pasívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v apríli 503,3 mil. eur

Bratislava 9. júna (TASR) - Saldo zahraničného obchodu bolo aj v apríli 2022 pasívne v hodnote 503,3 milióna eur a jeho výška je približne rovnaká ako minulý mesiac, keď prvýkrát za posledné desaťročie prekročila hranicu pol miliardy za mesiac. Prebytok obchodu so strojmi a prepravnými zariadeniami vynuloval schodok obchodu s minerálnymi palivami. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.



Zo Slovenska sa v apríli 2022 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 7,7 miliardy eur, pri medziročnom raste o 5,5 %. Rast vývozu pokračuje už šiesty mesiac, podporil ho najmä vyšší medziročný vývoz trhových výrobkov, medzi ktoré patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví, ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo, ale tiež zvýšený vývoz výrobkov z ropy.



Dovoz tovaru na Slovensko vyskočil o 14,5 % na 8,2 miliardy eur. Medziročný rast importu tovaru naďalej ovplyvňovali najmä vyššie ceny nakupovaného zemného plynu. Medziročný rast hodnoty dovozu pokračuje plynule od februára minulého roka, jeho tempo sa však od začiatku roka zmierňuje. Kým v januári to bolo takmer 30 %, v apríli je to už len necelá polovica.



Po sezónnom očistení údajov dosiahol v apríli 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,1 miliardy eur, pri medziročnom raste o 9,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 19 % na 8,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne vo výške 293,1 milióna eur.



Za prvé štyri mesiace tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 9 % na 32,2 miliardy eur a pri dovoze o 20,8 % na 33,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,6 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v hodnote takmer 1,6 miliardy eur.