Päť európskych krajín predĺži zákaz dovozu ukrajinského obilia

Varšava 19. júla (TASR) - Päť krajín Európskej únie (EÚ) predĺži zákaz dovozu ukrajinského obilia, aby ochránili záujmy svojich farmárov. Ale umožnia jeho presun cez svoje územie do iných častí sveta po tom, ako Rusko pozastavilo dohodu o bezpečnom vývoze obilia z ukrajinských prístavov v Čiernom mori. Oznámili to v stredu ministri poľnohospodárstva Poľska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska. TASR správu prevzala z AP.



Ministri podpísali v stredu vo Varšave spoločnú deklaráciu pred diskusiami v EÚ o tejto záležitosti, ktoré sú naplánované na budúci týždeň v Bruseli. V deklarácii sa uvádza, že podporujú pokračovanie prepravy obilia z Ukrajiny cez ich územie, ale ponechajú v platnosti zákaz dovozu do svojich krajín do konca roka 2023.



"Táto koalícia nie je proti nikomu, nie je proti Ukrajine ani EÚ, je to v záujme našich farmárov," povedal poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus po stretnutí so svojimi partnermi a rozhodnutí predĺžiť zákaz aj po 15. septembri.



Všetky krajiny okrem Bulharska hraničia s Ukrajinou, ktorú v pondelok (17. 7.) zasiahlo rozhodnutie Ruska odstúpiť od prelomovej dohody sprostredkovanej OSN a Tureckom o bezpečnom transporte dodávok obilia cez Čierne more do krajín, kde milióny ľudí hladujú. Ukrajina je významným vývozcom pšenice, jačmeňa, rastlinného oleja a kukurice.



Piati ministri poľnohospodárstva a poľský premiér Mateusz Morawiecki uviedli, že ukrajinské obilie predtým uviazlo v ich krajinách. To viedlo k prebytku, ktorý znížil ceny pre ich farmárov, a nechcú, aby sa to opakovalo. Teraz sa obilie presúva cez tieto krajiny na iné trhy v zapečatených a strážených transportoch.



Vyzvali tiež EÚ, aby vypracovala mechanizmy, ktoré dostanú ukrajinské obilie a iné potraviny do cieľových destinácií bez poškodenia poľnohospodárskeho priemyslu v tranzitných krajinách. "EÚ by mala vytvoriť náležité predpisy a nástroje infraštruktúry na reguláciu prepravy ukrajinského obilia z dlhodobého hľadiska," povedal Telus. "Chceme pomôcť Ukrajine pri tranzite," dodal.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok (18. 7.) uviedla, že je "hlboko znepokojená ruským krokom k ukončeniu čiernomorského obilného koridoru", pričom zdôraznila, že to prináša potravinovú neistotu zraniteľným krajinám na celom svete.



"Európska únia bude všetkými prostriedkami pokračovať v práci, aby zabezpečila potravinovú bezpečnosť pre zraniteľných ľudí," povedala von der Leyenová.



Cez Európu sa podľa nej vyviezlo viac ako 45 miliónov ton obilia, olejnatých semien a iných produktov.