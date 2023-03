Päť krajín EÚ požaduje obmedzenie dovozu ukrajinského obilia

Varšava/Bratislava 31. marca (TASR) - Lídri piatich krajín Európskej únie (EÚ) požadujú od Bruselu, aby prijal opatrenia na riešenie problému s nadbytkom ukrajinských poľnohospodárskych produktov, ako je obilie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko v liste adresovanom šéfke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej požadujú, aby sa v krajnom prípade obnovili kvóty na ukrajinské poľnohospodárske produkty, ak sa nepodarí problém s ich nadbytkom vyriešiť inak.



Tieto krajiny pomáhajú pri doprave ukrajinských poľnohospodárskych produktov do tretích krajín. Keďže však často nepokračujú do cieľových destinácií, na ich trhoch znižujú ceny a rozhnevali domácich poľnohospodárov, ktorí sa sťažujú predovšetkým na dovoz lacného ukrajinského obilia.



EÚ vlani v júni na jeden rok pozastavila clá na ukrajinské poľnohospodárske a potravinárske produkty, aby podporila ukrajinskú ekonomiku, ktorá sa musí vyrovnávať s následkami ruskej útočnej vojny. Poľnohospodári v tranzitných krajinách sa však sťažujú, že väčšina predovšetkým ukrajinského obilia zostáva a deformuje ich trhy, keďže ceny produktov klesajú, zatiaľ čo ceny hnojív a energií prudko rastú.



Premiéri spomínaných piatich krajín v liste Leyenovej uviedli, že transportné kanály, ktorých cieľom bolo umožniť export ukrajinských produktov, nefungujú tak, ako sa predpokladalo. Požadujú, aby EK uvažovala o možnosti urgentného nákupu prebytkov a aby poskytla prostriedky na rýchly rozvoj transportnej a skladovej infraštruktúry.



Poukázali na to, že sa bezprecedentne zvýši predovšetkým prílev "obilia, olejnín, vajec, hydiny, cukru, jablkového džúsu, jabĺk, drobného bobuľového ovocia, múky, medu a rezancov". "Požadujeme od Komisie, aby analyzovala možnosť nákupu prebytočného obilia od členských štátov (hraničiacich s Ukrajinou) na humanitárne účely," uviedli premiéri v liste.