Päť krajín vrátane Slovenska vyzve EÚ na zvýšenie pomoci ich farmárom

Varšava 5. mája (TASR) - Poľsko a ďalšie štyri členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska, ktoré sú v "prvej línii" vystavené dovozom poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, vyzvú Európsku komisiu (EK), aby zvýšila finančnú podporu ich farmárom. Oznámil to v piatok poľský minister poľnohospodárstva Robert Telus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Poľnohospodári z krajín susediacich s Ukrajinou sa sťažujú, že ukrajinské obilie zaplavilo európsky trh, čo negatívne ovplyvnilo ceny aj odbyt ich produkcie.



EK v utorok (2. 5.) na podnet Poľska, Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska dočasne zakázala dovoz pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien z Ukrajiny. Opatrenia vstúpili do platnosti 2. mája a potrvajú do 5. júna.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski následne spresnil, že tieto opatrenia budú doplnené finančnou podporou vo výške 100 miliónov eur pre poľnohospodárov z piatich krajín.



Po stretnutí so zástupcami dotknutých štátov Telus uviedol, že Komisiu vyzvú, aby poskytla prostriedky zo všeobecného rozpočtu EÚ, keďže peniaze z krízového fondu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) už boli použité.