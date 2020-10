Päťdesiat najbohatších Američanov má taký majetok ako polovica USA

New York 9. októbra (TASR) - Päťdesiat najbohatších Američanov má takmer rovnaký majetok ako polovica USA. Pandémia ochorenia COVID-19 totiž spôsobuje transformáciu ekonomiky, ktorá neprimerane zvýhodňuje malú triedu miliardárov, ukázali nové údaje americkej centrálnej banky (Fed).



Správa Fedu, ktorá je komplexným pohľadom na vývoj bohatstva v USA počas 1. polroku 2020, ukázala výrazné rozdiely podmienené rasou, vekom a triednou príslušnosťou. Zatiaľ čo celkový čistý majetok 1 % najbohatších Američanov dosiahol 34,2 bilióna USD (29 biliónov eur), najchudobnejších 50 %, čo je celkovo 165 miliónov ľudí, malo celkový majetok len 2,08 bilióna USD alebo len 1,9 % z celkového majetku domácností.



Na porovnanie, majetok 50 najbohatších ľudí v USA podľa Bloomberg Billionaires Index vyskočil na takmer 2 bilióny USD z 339 miliárd USD na začiatku roka 2020.



Pandémia ochorenia COVID-19 prehĺbila nerovnosť v USA, keďže sa strata pracovných miest najviac dotkla slabo platených zamestnancov v službách. Mnoho profesionálov zo strednej vyššej triedy pracuje z domu, pričom hodnota ich dôchodkového sporenia sa zvyšuje vďaka tomu, že americké ministerstvo financií a Fed napumpovali do ekonomiky a na trhy rozsiahle stimuly.



Ďalším dôvodom zvyšovania majetkovej nerovnosti je, že väčšina Američanov neprofituje z nárastu ceny akcií. Za posledných takmer 20 rokov totiž klesajú akciové podiely Američanov z vyššej strednej triedy vo firmách a podobne je to aj s chudobnejšou polovicou.



Najbohatšie 1 % vlastní viac než 50 % akciového kapitálu spoločností a investičných fondov, ukázali údaje Fedu. A ďalších 9 % najbohatších vlastní viac než tretinu akciových pozícií, čo znamená, že 10 % najbohatších Američanov vlastní viac než 88 % akcií.



"Táto pandémia ešte prehlbuje rozdiely v bohatstve a ekonomickej mobilite," povedal v utorok (6. 8.) šéf Fedu Jerome Powell a varoval, že zotavovanie ekonomiky sa oslabí bez ďalšej vládnej pomoci. "Dlhé obdobie zbytočne pomalého postupu môže naďalej prehlbovať existujúce rozdiely v našej ekonomike," dodal.



Najviac zo zmien, ktoré spôsobila pandémia, profitovali tí, ktorých majetok je spojený s technologickými firmami. Lídrom je v tomto zakladateľ Amazonu a najbohatší človek na svete Jeff Bezos, ktorého majetok v roku 2020 stúpol o 64 % na 188,5 miliardy USD. Len v stredu (7. 10.) sa čistá hodnota jeho majetku zvýšila o vyše 5 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1765 USD)