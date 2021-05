Pätina bývalých zamestnancov v cestovnom ruchu sa tam už vrátiť nechce

Bratislava 27. mája (TASR) – Pätina bývalých zamestnancov v oblasti cestovného ruchu sa do tohto segmentu už vrátiť nechce. Iní zase pripúšťajú návrat po zvýšení platu či zaručení istoty pracovného miesta. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Profesia.sk, na ktorom sa zúčastnilo takmer 500 respondentov. Viac ako polovica odídencov z tohto sektora by uprednostnila prácu u iného zamestnávateľa v cestovnom ruchu a okolo 26 % by sa chcelo k pôvodnému zamestnávateľovi vrátiť.



Hovorkyňa portálu Nikola Richterová podotkla, že údaje prieskumu zbierali v druhej polovici mája, teda v čase, keď uvoľňovanie opatrení sprevádzalo zvýšenie pracovných ponúk v segmente cestovného ruchu, gastra a hotelierstva. Od začiatku mesiaca do 25. mája uverejnili títo zamestnávatelia na portáli 1154 pracovných ponúk, čo je oproti celému 1. kvartálu tohto roka dvojnásobné číslo.



Takmer dve tretiny respondentov uviedli, že o prácu v cestovnom ruchu prišli pre pandémiu nového koronavírusu. "Najčastejším dôvodom bola úplne zatvorená prevádzka alebo zníženie personálu," podotkla hovorkyňa. Dokopy tieto dve možnosti označilo 62,7 % respondentov. Ďalších takmer 15 % dalo výpoveď, lebo chcelo prestúpiť do iného sektora, sedem percent ľudí zamestnávateľ prepustil z iných dôvodov než pre pandémiu a jedno percento zamestnancov odišlo do nového zamestnania. Zvyšných 14,6 % uviedlo ako dôvod "iné".



"Takmer polovica bývalého personálu, ktorý dnes pracuje inde, našla svoje uplatnenie v obchode a vo výrobe," dodala Richterová. Zhruba 17 % respondentov sa tiež umiestnilo v segmente služieb, okolo 11 % v administratíve a zvyšok respondentov začal pracovať v dopravných službách, skladoch, telefonickej klientskej podpore, marketingu alebo ostal nezamestnaný.



Na návrat do segmentu cestovného ruchu by ľudí motivoval najmä vyšší plat, uviedlo to zhruba 60 % respondentov. Okolo 56 % by tiež preferovalo istotu pracovného miesta, 42 % by prijalo lepšie pracovné podmienky a okolo 40 % ľudí by chcelo odmeňovanie v plnej výške v rámci zmluvy. Bývalí zamestnanci v cestovnom ruchu by sa tiež potešili možnosti kariérneho rastu, lepšiemu pracovnému prostrediu a menšiemu množstvu nadčasov.