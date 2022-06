Pätnásť krajín EÚ vyzvalo blok, aby urýchlil uzatváranie dohôd

Brusel 20. júna (TASR) - Pätnásť vlád Európskej únie (EÚ) v pondelok vyzvalo blok, aby urýchlil uzatváranie dohôd o voľnom obchode s cieľom zabezpečiť si tak dlhodobý hospodársky rast a geopolitické postavenie vo svete. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V liste komisárovi pre obchod Valdisovi Dombrovskisovi ministri hospodárstva, zahraničných vecí a obchodu z 15 štátov Únie uviedli, že vojna na Ukrajine a pandémia ochorenia COVID-19 zdôraznili potrebu odolných dodávateľských reťazcov, strategických partnerstiev a otvoreného obchodu.



Podľa nich EÚ by vzhľadom na súperenie rôznych mocností o vedúce postavenie a nové aliancie potrebovala urýchliť svoju ofenzívu v obchode. Pripomenuli, že jedno zo siedmich pracovných miest v EÚ závisí od obchodu.



Začiatkom tohto roka nadobudlo platnosť Regionálne komplexné ekonomické partnerstvo (RCEP), najväčšia obchodná dohoda na svete. Podpísalo ju 15 štátov z ázijsko-pacifického regiónu vrátane Číny, Japonska a Austrálie v novembri 2020 a do platnosti vstúpila 1. januára 2022. Členovia RCEP sa podieľajú približne jednou tretinou na globálnom hrubom domácom produkte (HDP).



"Toto by mal byť pre Európu budíček," uviedli ministri, podľa ktorých Únii trvá dotiahnutie obchodných dohôd do konca príliš dlho.



EÚ uzavrela v roku 2019 dohodu s juhoamerickým blokom Mercosur alebo Spoločným trhom juhu (Mercado Común del Sur), ktorý združuje Brazíliu, Argentínu, Uruguaj a Paraguaj, ale pre obavy z odlesňovania Amazonky ju odložila. Aj nová dohoda s Mexikom z roku 2018 musí byť ešte predložená na schválenie v EÚ.



Európsky blok rokuje tiež o obchode s Austráliou, Novým Zélandom a Indonéziou a najnovšie aj s Indiou.



Diplomati EÚ tvrdia, že Francúzsko, ktoré je aktuálne predsedajúcou krajinou EÚ, zastavilo kroky k objasňovaniu obchodných dohôd, aby nenarušilo prezidentské a parlamentné voľby.



Francúzsko je citlivé na zvýšený dovoz hovädzieho mäsa, ktorý by takéto obchodné dohody mohli priniesť, ale poprelo, že by ich zdržiavalo.



Medzi signatármi listu je aj Česká republika, ktorá preberá rotujúce predsedníctvo EÚ 1. júla, a tiež Švédsko a Španielsko, ktoré sú nasledujúcimi predsedníckymi štátmi.



Ďalšími sú Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Portugalsko a Slovinsko.



Anna Hallbergová, ministerka obchodu Švédska a iniciátorka listu, uviedla, že hlavnou prioritou švédskeho predsedníctva EÚ bude dotiahnutie dohôd s environmentálnymi zárukami.