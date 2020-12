Tkáč je opäť akcionárom spoločnosti Energetický a priemyselný holding

Bratislava 18. decembra (TASR) – Séria transakcií, ktoré viedli k zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti Energetický a priemyselný holding (EPH), vo štvrtok dokončili. Do spoločnosti, ktorá je spolu so štátom a talianskou spoločnosťou Enel majiteľom Slovenských elektrární, sa vrátil ako akcionár slovenský podnikateľ Patrik Tkáč. V piatok o tom informoval šéf komunikácie EPH Daniel Častvaj.



EPH aj naďalej ovláda Daniel Křetínský, ktorý je nepriamo vlastníkom 50 % a jednej akcie spoločnosti a súčasne vykonáva manažérsku kontrolu. Skupina manažérov ovláda šesť percent akcií EPH a Patrik Tkáč kontroluje 44 %, mínus jednu akciu spoločnosti. Došlo tak k zániku všetkých záväzkov spoločností Daniela Křetínského z pôvodnej akvizície podielu Patrika Tkáča v EPH. Transakcia podľa Častvaja nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu.



Návrat Tkáča do EPH bola podľa Křetínského jeho vlastná iniciatíva. „Vzhľadom na to, že sme od doby jeho odchodu rozvíjali projekty vždy spoločne, považujem za logický krok, aby EPH z rozsahu spoločných aktivít nebol vylúčený a súčasne naše podiely vo všetkých spoločných investíciách boli postupne vyrovnané na rovnakú úroveň," uviedol Křetínský ešte v závere minulého týždňa.