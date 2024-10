Patriotizmus aj vidina zisku podporujú záujem o dlhopisy Ukrajiny

Kyjev 12. októbra (TASR) - Rastúce náklady na ruskú vojnu na Ukrajine zanechali dieru vo financiách Kyjeva. Do konca roka bude ukrajinská vláda potrebovať ďalších 12 miliárd USD (10,97 miliardy eur) na financovanie svojej obrany. Snaží sa preto presvedčiť občanov, aby si kúpili vojnové dlhopisy a pomohli tak vláde zvládnuť náročnú situáciu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Je to v prvom rade spôsob, ako pomôcť štátu, a po druhé, ak vezmeme do úvahy dosť vysoké úrokové sadzby dlhopisov, je to aj spôsob, ako ochrániť svoje hrivny pred infláciou," napísala právnička Olesja Mychajlenková na sociálnych sieťach a vyzvala ľudí, aby ju nasledovali. Zverejnila aj snímku vlastného portfólia dlhopisov.



Vojnové dlhopisy sú bežným spôsobom získavania financií v časoch veľkých konfliktov.



Medzinárodné trhy s dlhopismi sú pre Ukrajinu počas vojny uzavreté. Ratingová agentúra S&P hodnotí jej úver v cudzej mene známou SD (selective default, selektívne zlyhanie).



V septembri sa vláda dohodla s držiteľmi ukrajinských eurobondov na reštrukturalizácii viac ako 20 miliárd USD z jej dlhu, čím v priebehu nasledujúcich troch rokov ušetrí 11,4 miliardy USD.



Vláda plánuje tiež prvé zvýšenie daní počas vojny, aby znížila deficit, a tvrdí, že Ukrajina si potrebuje viac požičať na domácom trhu.



Ministerstvo financií v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom viac ako zdvojnásobilo domáce pôžičky, pričom z predaja štátnych pokladničných poukážok získalo 72,4 miliardy hrivien (1,58 miliardy eur), vrátane 28,9 miliardy UAH z vojnových dlhopisov.



Keďže rozpočtový deficit na rok 2025 je stanovený na úrovni približne 38 miliárd USD a očakáva sa, že zahraničná finančná pomoc sa v nasledujúcich rokoch zníži, zostáva potreba zvýšiť domáci dlh.



Komerčné banky sú hlavnými kupcami štátneho dlhu, ale od začiatku rozsiahlej ruskej invázie aj obyvatelia a podniky naliali viac peňazí do vojnových dlhopisov.



"Záujem občanov o domáce vládne dlhopisy prudko vzrástol," uviedlo ministerstvo financií. Očakáva, že tento trend bude pokračovať.



Investície od jednotlivcov do začiatku októbra vyskočili na 71,2 miliardy UAH v porovnaní s 25,5 miliardami UAH vo februári 2022.



V minulosti boli drobní investori do domáceho dlhu Ukrajiny podľa analytikov a obchodníkov vzácni a väčšinou išlo o tých, ktorí pracujú vo finančnom sektore.



Vojna to zmenila. Od jej vypuknutia boli odstránené všetky provízie a požiadavky na minimálne sumy. Dlhopisy sa dajú kúpiť online niekoľkými kliknutiami a investície sú nabité vojnovou symbolikou.



Dlhopisy sa predávajú cez Diia, jednotný digitálny portál pre štátne služby a nesú názvy ukrajinských miest a obcí okupovaných ruskými silami. Spolu s vlastenectvom prichádza aj zisk.



Vzhľadom na obmedzené možnosti šetrenia a investovania počas vojny môžu byť dlhopisy atraktívnou možnosťou s výnosmi od 15 % do 18 % pri cenných papieroch denominovaných v hrivnách a viac ako 4 % pre cenné papiere denominované v dolároch a bez dane.



Zvýšenie vojnovej dane zaplatenej zo zisku z vkladov, o ktorom sa teraz diskutuje v parlamente, by mohlo zvýšiť príťažlivosť dlhopisov.



Ukrajina predáva svoje dlhopisy aj cudzincom. Nerezidentskí investori tvorili na začiatku októbra približne 1,4 % z celkového portfólia štátnej pokladnice, uviedlo ministerstvo financií. Investori z Japonska, Nemecka a Spojených štátov sú najaktívnejší.



(1 EUR = 1,0938 USD; 1 EUR = 45,868 UAH)