< sekcia Ekonomika
Patsalides: ECB by sa nemala ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb
Trhy očakávajú, že ECB tento rok úrokové sadzby zvýši, a to trikrát.
Autor TASR
Nikózia/Frankfurt nad Mohanom 27. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by sa nemala ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb v reakcii na rastúce náklady na energie. Jej základný odhad vývoja inflácie sa zatiaľ nezmenil a neobjavili sa ani signály poukazujúce na hrozbu zakorenenia vysokej inflácie. Povedal to v piatok šéf cyperskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Christodulos Patsalides. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V dôsledku vojny na Blízkom východe po tom, ako USA a Izrael zaútočili koncom februára na Irán, sa očakáva, že inflácia tento mesiac prekoná inflačný cieľ ECB stanovený na 2 %. Vo februári sa udržala pod touto úrovňou. To vyvolalo v ECB diskusie o tom, či by nebolo vhodné úrokové sadzby zvýšiť.
Patsalides povedal, že nemá problém so zvyšovaním úrokových sadzieb, ak by mal k dispozícii dôkazy, že dochádza k zakoreňovaniu vysokej inflácie. Zatiaľ sa však neobjavili. „Nemáme dosť informácií na to, aby sme takéto rozhodnutie prijali,“ povedal Patsalides a dodal, že preto by sa s akýmkoľvek rozhodnutím neponáhľal.
„Preferujem opatrnosť. Na správne rozhodnutia sú potrebné informácie. Ak nemáte informácie, potom sa rozhodujete na základe pocitov. A banka by nemala rozhodovať na základe pocitov,“ povedal Patsalides.
Trhy očakávajú, že ECB tento rok úrokové sadzby zvýši, a to trikrát. K prvému zvýšeniu by mohlo dôjsť už na najbližšom zasadnutí koncom apríla, niektorí analytici však počítajú s tým, že ECB počká na jún. Očakávania sa stále menia, pričom do veľkej miery o ich vývoji rozhoduje aktuálna situácia na Blízkom východe.
