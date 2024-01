Paulíková: Návrh o strategických investíciách je nad rámec ústavy

Bratislava 18. januára (TASR) - Návrh zákona o strategických investíciách dáva vláde divokú kartu bez akýchkoľvek posúdení iných verejných záujmov prebiť využitie územia. Nie je preto možné prijať zákon, ktorý ide nad rámec ústavy a nad rámec záujmov v rámci ochrany životného prostredia. Uviedla to vo štvrtok Martina Paulíková z WWF Slovensko.



"V momente vydania osvedčenia dostáva investor od vlády v podstate divokú kartu, a to na neobmedzenú dobu. Tá mu zabezpečí formálne posudzovanie vplyvov na životné prostredie v lehote, v rámci ktorej je prakticky nemožné reagovať. Zároveň získa prístup na akékoľvek pozemky a do ktorýchkoľvek stavieb. Vlastník s tým nemôže nič urobiť. Územné plány nemajú žiadnu váhu, čo môže výrazne narušiť plány samospráv na rozvoj územia," priblížila Paulíková.



Dodala, že aj v časti, ktorá sa venuje transpozícii smernice, ide rezort nad rámec potrebnej úpravy zákona. Taktiež podľa nej ide aj proti princípom v smernici, ktoré hovoria, že táto legislatíva nemá znižovať štandardy ochrany životného prostredia.



"Myslím si, že ľudia na Slovensku bojujú s rôznymi investíciami, akými sú spaľovne, priehrady, či investíciami týkajúcimi sa turistiky, ktorá by zničila ich životné prostredie," uviedla Paulíková. Toto všetko by podľa nej bolo možné vyhlásiť za strategickú investíciu. Za veľmi dôležité považuje to, aby sa tieto investície vyhlasovali v súlade so strategickými dokumentami štátu. "Nie je možné len tak prísť, pichnúť prstom do mapy a povedať, že tu bude stáť napríklad priehrada, ak je v rozpore so strategickým dokumentom," doplnila.



Mimovládne organizácie žiadajú návrh stiahnuť, keďže podľa nich obsahuje množstvo hrubých zásahov do práv občanov. Zber podpisov pod hromadnú pripomienku spustilo 25 organizácií a iniciatív.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii, že úprava stavebného zákona, ako aj zákon o strategických investíciách majú výrazne zjednodušiť povoľovacie procesy. Dodal, že Slovensko je stigmatizované neschopnosťou dostavať strategické investície a niektoré úseky diaľnic, čo by mali obidve legislatívy zmeniť.