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Paušálne clo pri zásielkach z tretích krajín platí od 1. júla
Od 1. júla 2026 začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo EÚ.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Od 1. júla 2026 začínajú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo EÚ. Zavádza sa paušálne clo vo výške tri eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý je predávaný na diaľku. Je to reakcia na prudký nárast lacných zásielok z mimoeurópskych e-shopov. Uviedol to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
„Položka“ podľa neho predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
„Nové dočasné clo vo výške tri eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré výrazne zaťažujú colné procesy,“ priblížil Kováč. Toto opatrenie bude podľa neho platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028, ktoré umožní komplexnejší a modernejší colný dohľad nad tovarom vstupujúcim do EÚ.
Príkladom vysvetlil, že ak si zákazník objedná tri rovnaké tričká v jednej zásielke s hodnotou deväť eur, tak ide stále o jednu položku, pretože všetky tričká majú rovnaké zatriedenie, rovnaký opis aj rovnaký pôvod. Paušálne clo sa vypočíta ako jedna položka krát tri eurá, teda celkom tri eurá. Ak hodnota zásielky je deväť eur, tak celková suma na úhradu bude 12 eur.
Ak si zákazník objedná tričko a pár ponožiek v jednej zásielke s celkovou hodnotou osem eur, tak v tomto prípade ide o dve položky, pretože tričko a ponožky majú odlišné nomenklatúrne zatriedenie. Paušálne clo sa vypočíta ako dve položky krát tri eurá, teda šesť eur. Ak hodnota zásielky je osem eur, tak celková suma na úhradu je 14 eur.
„Položka“ podľa neho predstavuje jeden alebo viac tovarov v zásielke, ktoré majú rovnaký kód tovaru podľa colného sadzobníka, rovnaký opis a rovnaký pôvod. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách.
„Nové dočasné clo vo výške tri eurá je reakciou Európskej únie na prudký nárast lacných zásielok z tretích krajín, ktoré výrazne zaťažujú colné procesy,“ priblížil Kováč. Toto opatrenie bude podľa neho platiť do zavedenia nového európskeho colného dátového centra v roku 2028, ktoré umožní komplexnejší a modernejší colný dohľad nad tovarom vstupujúcim do EÚ.
Príkladom vysvetlil, že ak si zákazník objedná tri rovnaké tričká v jednej zásielke s hodnotou deväť eur, tak ide stále o jednu položku, pretože všetky tričká majú rovnaké zatriedenie, rovnaký opis aj rovnaký pôvod. Paušálne clo sa vypočíta ako jedna položka krát tri eurá, teda celkom tri eurá. Ak hodnota zásielky je deväť eur, tak celková suma na úhradu bude 12 eur.
Ak si zákazník objedná tričko a pár ponožiek v jednej zásielke s celkovou hodnotou osem eur, tak v tomto prípade ide o dve položky, pretože tričko a ponožky majú odlišné nomenklatúrne zatriedenie. Paušálne clo sa vypočíta ako dve položky krát tri eurá, teda šesť eur. Ak hodnota zásielky je osem eur, tak celková suma na úhradu je 14 eur.