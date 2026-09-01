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Pavel kritizoval návrh rozpočtu, varoval pred gréckym scenárom
Prezident upozornil na zaťažovanie budúcich generácií dlhom a riziko nútenej správy.
Autor TASR
Praha 1. septembra (TASR) - Český prezident Petr Pavel v utorok kritizoval návrh rozpočtu českej vlády na budúci rok, ktorý počíta so schodkom 389 miliárd korún (vyše 16 miliárd eur), čo je o 79 miliárd viac, ako je naplánované na tento rok. Išlo by o druhý najvyšší rozpočtový deficit v histórii ČR. Prezident upozornil na zaťažovanie budúcich generácií dlhom a riziko nútenej správy, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Navrhovaný deficit je skutočne vysoký vo vzťahu k tomu, že sme v období rastu ekonomiky, sme v období, keď okrem vojny na Ukrajine neriešime žiaden bezprostredný krízový scenár v ČR. Zároveň je nízka inflácia, takže by mala byť skôr snaha schodky konsolidovať a nie ich zvyšovať. Predpokladám, že návrh rozpočtu, ktorý bol predložený ministerstvom financií, ešte prejde zmenami,“ očakáva Pavel.
Upozornil tiež na riziko neúmerného zaťažovania budúcich generácií dlhom, ktorý bude podľa jeho slov v určitom období veľmi ťažké splácať. „Môžeme sa dostať do rizika nútenej správy, ako sa to stalo napríklad Grécku,“ zdôraznil český prezident.
Detaily návrhu rozpočtu v pondelok (31. 8.) predstavila ministerka financií ČR Alena Schillerová. V utorok sa proti výške deficitu vymedzil šéf koaličnej strany Motoristi sebe a minister zahraničných vecí Petr Macinka, chce o ňom ešte rokovať s premiérom Andrejom Babišom. Uviedol, že síce očakával vysoký deficit, navrhnuté číslo ho však prekvapilo.
Motoristi pred voľbami tvrdili, že chcú dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Minulý týždeň ale podporili prehlasovanie prezidentovho veta, ktoré sa týkalo zákona rozvoľňujúceho rozpočtové pravidlá. V praxi umožní dosiahnuť oveľa väčší deficit, než by bol za dovtedy platnej legislatívy možný.
(1 EUR = 24,122 CZK)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Navrhovaný deficit je skutočne vysoký vo vzťahu k tomu, že sme v období rastu ekonomiky, sme v období, keď okrem vojny na Ukrajine neriešime žiaden bezprostredný krízový scenár v ČR. Zároveň je nízka inflácia, takže by mala byť skôr snaha schodky konsolidovať a nie ich zvyšovať. Predpokladám, že návrh rozpočtu, ktorý bol predložený ministerstvom financií, ešte prejde zmenami,“ očakáva Pavel.
Upozornil tiež na riziko neúmerného zaťažovania budúcich generácií dlhom, ktorý bude podľa jeho slov v určitom období veľmi ťažké splácať. „Môžeme sa dostať do rizika nútenej správy, ako sa to stalo napríklad Grécku,“ zdôraznil český prezident.
Detaily návrhu rozpočtu v pondelok (31. 8.) predstavila ministerka financií ČR Alena Schillerová. V utorok sa proti výške deficitu vymedzil šéf koaličnej strany Motoristi sebe a minister zahraničných vecí Petr Macinka, chce o ňom ešte rokovať s premiérom Andrejom Babišom. Uviedol, že síce očakával vysoký deficit, navrhnuté číslo ho však prekvapilo.
Motoristi pred voľbami tvrdili, že chcú dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Minulý týždeň ale podporili prehlasovanie prezidentovho veta, ktoré sa týkalo zákona rozvoľňujúceho rozpočtové pravidlá. V praxi umožní dosiahnuť oveľa väčší deficit, než by bol za dovtedy platnej legislatívy možný.
(1 EUR = 24,122 CZK)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)