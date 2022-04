PBOC: Peking musí konať, ak chce zmierniť vplyv pandémie

Peking 24. apríla (TASR) - Čína by mala prijať opatrenia na zmiernenie dôsledkov najnovšej vlny pandémie nového koronavírusu na ekonomiku a na zabezpečenie hospodárskeho rastu nad úrovňou 5 %. Povedal to v nedeľu predstaviteľ čínskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako povedal člen menového výboru Ľudovej banky Číny (PBOC) Wang Ji-ming, Peking by mal "aktívne a efektívne" podporovať domáci dopyt a stabilizovať dodávateľské siete v oblasti priemyslu, ak chce dosiahnuť v tomto roku stanovený cieľ rastu na úrovni 5,5 %. Jeho výzva prichádza v období, keď Šanghaj, najľudnatejšie mesto Číny a finančné centrum krajiny, zápasí s najväčšou vlnou pandémie. Prakticky mesiac trvajúci lockdown mesta vyvoláva frustráciu veľkého počtu obyvateľov, ktorí kritizujú nedostatočný prístup k potravinám a liekom, výpadky na mzdách či separáciu rodinných príslušníkov.



V 1. kvartáli vzrástla čínska ekonomika medziročne o 4,8 %. To je síce výraznejší rast než v predchádzajúcom štvrťroku, ako aj v porovnaní s očakávaniami analytikov, v marci bol však vývoj hospodárstva v dôsledku zhoršenej pandemickej situácie v krajine a vojny na Ukrajine omnoho horší. To vyvoláva obavy zo zhoršenia vývoja ekonomiky v nasledujúcom období.



Lepší než očakávaný vývoj ekonomiky za 1. štvrťrok tak ovplyvnili iba prvé dva mesiace roka. V marci sa už ekonomika vyvíjala nepriaznivo, pričom zhoršené údaje vykázali export, realitný sektor a najmä spotreba.



Podľa údajov štatistického úradu zo začiatku tohto týždňa klesli maloobchodné tržby v Číne v marci medziročne o 3,5 %, pričom ekonómovia počítali s poklesom o 1,6 %. To znamená najprudší pokles maloobchodných tržieb na medziročnej báze od apríla 2020. Analytici teraz očakávajú, že v apríli bude rast ekonomiky ešte slabší a s horším vývojom čínskeho hospodárstva počítajú aj za celý 2. kvartál.