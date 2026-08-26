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PCE inflácia v USA v júli stagnovala, prekonala očakávania
Ministerstvo obchodu v stredu uviedlo, že index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástol v júli medziročne o 3,7 %.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Takzvaná PCE inflácia v USA v júli na medziročnej báze stagnovala. Najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu zverejnené agentúrami AP a AFP však zároveň znamenajú, že inflácia je v USA naďalej vysoká, v porovnaní s obdobím na začiatku vojny na Blízkom východe o takmer celý percentuálny bod vyššia.
Ministerstvo obchodu v stredu uviedlo, že index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástol v júli medziročne o 3,7 %. To je rovnaké tempo rastu ako v júni. Na porovnanie, vo februári (koncom mesiaca USA a Izrael zaútočili na Irán) vzrástol o 2,9 %. Súčasná inflácia je zároveň výrazne vzdialená od inflačného cieľa Fedu, ktorý predstavuje 2 %.
Navyše, PCE inflácia podľa AP prekonala odhady analytikov. Tí počítali s jej spomalením na 3,6 %.
V medzimesačnom porovnaní dosiahla PCE inflácia 0,2 % po júnovom poklese indexu o 0,1 %. Aj tento údaj prekonal očakávania, keďže analytici počítali s rastom indexu o 0,1 %.
Ministerstvo obchodu v stredu uviedlo, že index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástol v júli medziročne o 3,7 %. To je rovnaké tempo rastu ako v júni. Na porovnanie, vo februári (koncom mesiaca USA a Izrael zaútočili na Irán) vzrástol o 2,9 %. Súčasná inflácia je zároveň výrazne vzdialená od inflačného cieľa Fedu, ktorý predstavuje 2 %.
Navyše, PCE inflácia podľa AP prekonala odhady analytikov. Tí počítali s jej spomalením na 3,6 %.
V medzimesačnom porovnaní dosiahla PCE inflácia 0,2 % po júnovom poklese indexu o 0,1 %. Aj tento údaj prekonal očakávania, keďže analytici počítali s rastom indexu o 0,1 %.