Pčolinský: Mimoriadna schôdza o energiách bude, Sulík s tým súhlasí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. septembra (TASR) – Mimoriadna schôdza Národnej rady SR o zvyšujúcich sa cenách energií, ktorú inicioval opozičný Smer-SD, by sa mala otvoriť. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský.Odvoláva sa na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý podľa Pčolinského súhlasí s otvorením rokovania o tejto téme.povedal.Predseda Smeru-SD Robert Fico v diskusii avizoval, že Smer-SD bude na schôdzi od koalície požadovať jasný plán, ako chce zabrániť dramatickému zvyšovaniu cien, ktoré podľa neho hrozí.Mimoriadna schôdza by sa mala konať v utorok (28. 9.) popoludní. Nasledovať by mala po prerokovaní vládneho návrhu zákona o významných investíciách, ktorý je termínovaný na utorok o 14.00 h.