PD Očová začalo pre daždivé počasie so žatvou neskôr ako zvyčajne

Očová 23. júla (TASR) - Pre daždivé počasie v uplynulom období začalo Poľnohospodárske družstvo (PD) Očová žatvu neskôr ako zvyčajne. Predseda družstva Ján Maľo na stretnutí s novinármi priblížil, že vlani začali so zberom úrody už začiatkom júla, tento rok pokosili prvé hektáre práve v týchto dňoch. Veľké úhrny zrážok, ktoré v tomto regióne v uplynulom období padli, sa podľa jeho slov prejavia aj na kvalite úrody.



Na začiatok žatvy v tomto regióne sa prišiel pozrieť aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Martin Fecko. Kým ešte pred dvoma mesiacmi sa podľa jeho slov poľnohospodári obávali, aké budú straty zo sucha, dnes sa situácia javí opačne. "Zisťujem, že sa nám to trochu obrátilo a voda nám začína robiť trochu problémy. Preto som rád, že žatva dnešným dňom aj tu začala," poznamenal v tejto súvislosti.



Ako sa však podľa jeho slov ukázalo, významnú úlohu v prípade daždivého počasia zohral najmä funkčný odvodňovací systém. "Padli tu desiatky milimetrov za deň, 50 až 90 milimetrov zrážok za deň, čo je neskutočne veľký objem na dané územie, a vyzerá, že meliorácie, ktoré sme zdedili zo socializmu, to znamená odvodnenie, urobili svoju prácu," zhodnotil.



PD Očová si vlani pripomenulo 70. výročie svojho založenia. V súčasnosti hospodári na výmere 3600 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Venuje sa hlavne pestovaniu obilnín, ako sú pšenica, jačmeň jarný, ovos, repka ozimná, aktuálne sója a kukurica na siláž a zrno, ako aj krmoviny na ornej pôde. V živočíšnej výrobe sa zameriava na chov hovädzieho dobytka, kde takmer polovicu z celkového stavu tvoria kravy holsteinského plemena, chované prioritne na účel produkcie mlieka. PD Očová aktuálne zamestnáva približne 90 trvale činných pracovníkov.



Fecko ocenil najmä orientáciu PD Očová na rastlinnú aj živočíšnu výrobu. "Som rád, že okrem rastlinnej výroby má PD aj veľmi silnú živočíšnu výrobu a o tom by to malo byť. Pretože my musíme naše poľnohospodárstvo v týchto obidvoch sektoroch rozvíjať, nemôže to byť jednostranne," poznamenal s tým, že živočíšna výroba zhodnocuje prvoprodukty rastlinnej výroby.



Žatevný výjazd bol spojený aj s prehliadkou finalizácie produkcie žatvy. Štátny tajomník navštívil prevádzku miestnej rodinnej pekárne Mravec a synovia, ktorá má v tejto lokalite dlhoročnú tradíciu. Táto pekáreň pečie podľa vlastných receptúr od roku 1992. Pekársky priemysel je v súčasnosti najväčším potravinárskym odborom tak podľa počtu prevádzok, ako aj podľa počtu zamestnancov. Aktuálne je na Slovensku viac ako 600 pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych prevádzok.