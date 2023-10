P.Dovhun: Podporujem, aby Slovensko čo najrýchlejšie rozvíjalo mix OZE

Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovensko bude do roku 2040 potrebovať nové zdroje, ktoré dodajú do sústavy elektrickú energiu rádovo v desiatkach terawatthodín (TWh), treba však zabezpečiť jej cenovú dostupnosť a bezpečnosť jej dodávok. Minister hospodárstva SR Peter Dovhun je za to, aby SR mala do budúcna energetický mix z rôznych obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Uviedol to v stredu na 13. ročníku Energy Conference v Senci, ktorý organizuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



Mix energií by mohol byť podľa šéfa rezortu hospodárstva zložený zo solárnej, veternej, geotermálne, až po energiu z biomasy. "Som veľkým ambasádorom toho, aby na Slovensku na každej streche, či už rodinného domu, nemocnice, inštitúcie alebo podniku, všetkých brownfieldoch bol dostatočný výkon solárnej energie. Takisto som ambasádor toho, aby sme podporili energiu z vetra," uviedol Dovhun.



"Čo sa týka vetra, ja dúfam, že to, čo je schválené aj v pláne obnovy a takisto aj v uznesení vlády, bude začiatok veternej energie na Slovensku," doplnil Dovhun. Je však podľa neho potrebné zabezpečiť vzájomné dopĺňanie zdrojov energií. "Vtedy, keď nesvieti slnko, ale fúka vietor, aby sme dodávali elektrinu z vetra a zase naopak. Je to presne ten koncept, ktorý funguje v krajinách, ktoré takýto mix majú," zdôraznil.



Potenciál vodnej energie podľa ministra "leží" v už existujúcich elektrárňach, ktoré by sa mohli zrevitalizovať. "Jednak technologicky na úrovni turbín a jednak na úrovni revitalizácie dna nádrží. Odhadované zvýšenie inštalovaného výkonu vodných zdrojov takouto cestou na Slovensku je 100 megawattov," priblížil Dovhun.