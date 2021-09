Peikko rozširuje spoluprácu so Žilinskou univerzitou

Kráľová nad Váhom 24. septembra (TASR) – Fínska spoločnosť Peikko Group Corporation sa prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Peikko Slovakia s výrobným závodom v Kráľovej nad Váhom v okrese Šaľa dohodla so Žilinskou univerzitou v Žiline na rozšírení spolupráce pri vzdelávaní študentov. Zástupcovia firmy a Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity podpísali memorandum o rozšírení spolupráce v oblasti výskumu a testovania, ktorá sa začala už v roku 2010. Orientovať sa chcú najmä na aktuálne témy s vysokou pridanou hodnotou, ako sú digitalizácia a udržateľnosť, informoval Štefan Gavura zo spoločnosti Peikko.



Firma sa bude podieľať na výchove študentov zadávaním diplomových prác a ponukou výskumných téz pre doktorandské štúdium. Študentom ponúkne prácu a možnosť absolvovať stáž, prehliadku projektov vo výstavbe či rôzne prednášky. „Na tento akademický rok sme napríklad vyhlásili témy na bakalárske práce v oblasti digitalizácie stavebných procesov. My ponúkame naše skúsenosti, čas a energiu a od študentov očakávame kreatívne riešenia, ktoré umožnia zrýchliť a zefektívniť prípravu a projekciu stavieb,“ uviedol Gavura. Zvýšiť by sa mal podľa jeho slov aj počet doktorandov, ktorí by svoj výskum mohli zamerať na témy zaujímavé aj pre fínskeho výrobcu komponentov pre stavebníctvo.



Spolupráca so spoločnosťou Peikko posilní pozíciu univerzity v medzinárodnom meradle a prispeje ku kvalite výskumu, očakáva to od spolupráce dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity Marián Drusa. Spolupráca podľa jeho slov prinesie aj výhody priamo študentom fakulty.



Spoločnosť Peikko je fínska rodinná firma. Špecializuje sa na vývoj a výrobu riešení pre výrobcov prefabrikovaných betónových prvkov, stavbárov, developerov, architektov, statikov, prevádzkovateľov veterných elektrární a realizátorov priemyselných podláh. Skrutkové spoje firma vyvíja a zdokonaľuje už 30 rokov. Peikko má v Kráľovej nad Váhom nielen veľký výrobný závod, ale aj vlastnú projekčnú kanceláriu a centrum lokálnej technickej podpory. Výskumné a vývojové oddelenie pôsobí v Žiline.