Peikko sa pripravuje na rozšírenie výrobných plôch i nové produkty

Kráľová nad Váhom 7. júna (TASR) – Slovenská výrobná pobočka fínskej spoločnosti Peikko v Kráľovej nad Váhom v okrese Šaľa plánuje v tomto roku investovať do nových výrobných zariadení 3,5 milióna eur. V dlhodobom horizonte sa chce zasadiť aj o rozšírenie výrobných plôch na Slovensku a zavedenie výroby ďalších produktov z portfólia skupiny Peikko v krajine. Informoval o tom nový výkonný riaditeľ firmy Milan Ďurčovič.



"Dnes je pre nás najväčšou výzvou zabezpečiť výrobu personálne a priestorovo. Zavádzame preto automatizáciu, zriaďujeme robotické pracoviská a čaká nás aj reforma skladového hospodárstva a výstavba nových skladových kapacít," dodal Ďurčovič. Tieto investície majú firmu pripraviť na rozbeh produkcie dvoch nových výrobkov a transfer jedného z kľúčových produktových segmentov skupiny z Ázie do Európy.



Firma plánuje v tomto roku navýšiť tržby medziročne o 10,5 % oproti minulému roku. Plánovaný obrat by mal prekročiť hranicu 50 miliónov eur. Tržby skupiny Peikko vlani predstavovali 255 miliónov eur. Slovenská pobočka sa na nich podieľala sumou 45,4 milióna eur, čo znamená medziročný nárast o 29 %. "Dodávateľské reťazce prechádzajú práve v tomto období dramatickými zmenami, spôsobenými sankciami proti Rusku a výpadkom dodávok z Ukrajiny. Týka sa to predovšetkým oceľových plechov. Ešte nedávno sme mali na sklade plechy vyrobené v Azovstali, teraz však z európskeho trhu úplne zmizli," zhodnotil situáciu na trhu Ďurčovič.



Okrem cien a dostupnosti materiálov vedenie spoločnosti pozorne sleduje aj situáciu v energetike. "Ceny elektrickej energie máme zazmluvnené dlhodobo za relatívne výhodných podmienok, pri zemnom plyne nám však ceny stúpli niekoľkonásobne. Pracujeme preto na alternatívnych riešeniach, ako znížiť závislosť našich výrobných technológií od zemného plynu aj s ohľadom na neistotu dodávok z Ruska v budúcnosti," povedal riaditeľ.



Peikko je svetovým dodávateľom riešení pre tenké stropné konštrukcie, spojov betónových konštrukcií či základov pre veterné elektrárne.