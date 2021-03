Peikko Slovakia vynaložila na testovanie zamestnancov 20.000 eur

Kráľová nad Váhom 2. marca (TASR) - Spoločnosť Peikko Slovakia, jeden z najväčších zamestnávateľov v okrese Šaľa, nezaznamenala pri testovaní svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19 už tretí týždeň po sebe žiadny pozitívny prípad. S testovaním svojich 357 zamestnancov začala firma 25. januára, odkedy sa bezplatné antigénové testovanie uskutočnilo už šesťkrát.



Spomedzi 942 vzoriek bolo pozitívne vyhodnotených len šesť. Od novembra minulého roka do súčasnosti prekonalo ochorenie COVID-19 celkovo 55 zamestnancov. Na testovanie zamestnancov vynaložila spoločnosť doteraz približne 20.000 eur. „Naším cieľom je zabrániť prerušeniu výroby a ochrániť zdravie našich zamestnancov,“ hodnotí výsledky testovania výkonný riaditeľ a konateľ Peikko Slovakia Martin Fenčák.



Spoločnosť zaviedla viacero opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu aj nad rámec povinných nariadení. Medzi pracovnými zmenami bola napríklad zavedená hodinová pauza, aby sa zamestnanci nestretávali v šatniach. Z tohto dôvodu boli pracovné zmeny skrátené na sedem hodín, hoci zamestnávateľ vypláca mzdu za plný pracovný čas a chýbajúce hodiny pociťuje pri efektivite práce. Zamestnanci, ktorých povaha práce umožňuje homeoffice, dostali túto možnosť hneď po vypuknutí pandémie a niektorí neboli v kancelárii už od marca 2020. „Sú to projektoví inžinieri, konštruktéri a niektorí zamestnanci z oddelenia logistiky či zákazníckeho servisu,“ spresnil Fenčák.



Technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorí musia chodiť do kancelárie s cieľom udržania fabriky v chode, rozdelila spoločnosť do dvoch tímov, ktoré sa na pracovisku striedajú každý druhý týždeň. Dôvodom je, že pokiaľ je niekto v tíme pozitívne testovaný, nie je potrebné odstaviť celý výrobný závod, ale iba jeden tím. „Toto riešenie sa nám už niekoľkokrát osvedčilo a v takomto nastavení budeme pokračovať aj naďalej,“ skonštatoval výkonný riaditeľ.



Všetci zamestnanci, ktorí nevyužili možnosť bezplatného testovania v rámci firmy, sa musia nadriadeným preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu z iného odberového miesta, pričom sa dôkladne kontroluje aj sedemdňová platnosť negatívneho výsledku. „V súvislosti s novými nariadeniami vlády, platnými od stredy 3. marca, naša spoločnosť zakúpila a bezplatne poskytla zamestnancom 6000 kusov respirátorov FFP2 a budeme vyžadovať, aby ich používali všade v interiéri,“ potvrdil Fenčák.



Spoločnosť Peikko je fínska rodinná firma. Špecializuje sa na vývoj a výrobu riešení pre výrobcov prefabrikovaných betónových prvkov, stavbárov, developerov, architektov, statikov, prevádzkovateľov veterných elektrární a realizátorov priemyselných podláh. Skrutkové spoje firma vyvíja a zdokonaľuje už 30 rokov. Peikko má v Kráľovej nad Váhom nielen veľký výrobný závod, ale aj vlastnú projekčnú kanceláriu, centrum lokálnej technickej podpory a výskumné a vývojové oddelenie.