Pekár: Modernizácia trate Devínska - Marchegg je zlyhaním vlád Fica
Trať mala byť hotová už na prelome rokov 2024 a 2025, no nakoniec mala desaťmesačné omeškanie.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Dlhé dokončenie elektrifikácie krátkeho 2,38-kilometrového úseku medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom je dôkazom zlyhania vlád Roberta Fica (Smer-SD). Uviedol to odborník na dopravu opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Pekár s tým, že Rakúsko svoju časť trate z Marcheggu do Viedne elektrifikovalo už v rokoch 2018 až 2023, avšak na Slovensku došlo k rekonštrukcii až minulý rok, teda desať rokov po tom, čo mali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) hotovú projektovú dokumentáciu.
„Verejné obstarávania roky viazli, a keď sa už konečne stavia, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) to prezentuje ako nový úspech. V skutočnosti však len hasí prešľapy svojich predchodcov,“ zhodnotil Pekár.
Trať mala byť hotová už na prelome rokov 2024 a 2025, no nakoniec mala desaťmesačné omeškanie. Generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik na pondelkovej tlačovej konferencii priblížil, že počas modernizácie trate sa vyskytli rôzne komplikácie, ako napríklad minuloročné aprílové a septembrové povodne či nájdenie podzemného bunkra zrejme ešte z čias druhej svetovej vojny.
„Ministerstvo dopravy sa chváli tým, že konečne dokončuje niečo, čo malo byť hotové už dávno. To nie je reformné riadenie, to je len základná údržba štátu. Ľudia si zaslúžia viac než len vládu, ktorá sa uspokojí s minimom,“ dodal Pekár.
