Pekári chcú, aby bola potravinová sebestačnosť prioritou novej vlády

Bratislava 28. marca (TASR) – Členovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) budú od novej vlády, ktorá vzíde zo septembrových volieb, požadovať, aby zahrnula potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť medzi svoje priority. Nie však len na papieri ako za aktuálnej vlády, ale s jasne stanovenými krokmi na podporu slovenského potravinárstva.



"Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári, ktorí priamo dávajú prácu viac ako 12.500 ľuďom a každodenne zásobujú občanov Slovenska potravinami, vyzývajú politické strany, aby sa už pred voľbami začali zaoberať prípravou potravinárskej politiky svojich strán. Považujeme za kľúčové, aby nová vláda, ktorá vzíde zo septembrových volieb, mala potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť nielen v programovom vyhlásení vlády, ale aby mala nastavené reálne kroky na pomoc slovenskému potravinárstvu. Aktuálna poverená vláda už totiž nemá schopnosti presadiť akékoľvek legislatívne zmeny a predchádzajúce príležitosti už premrhala," uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC. Sektor si podľa neho želá stabilnú, odbornú vládu aj zorientovaného agroministra, s ktorými chce konštruktívne spolupracovať.



Podčiarkol, že podľa požiadavky marcového valného zhromaždenia zväzu by mala nová garnitúra posilniť postavenie výrobcov potravín, zaviesť koncepčný systém podpory domácej produkcie surovín, podporiť predaj slovenských výrobkov a najmä vytvoriť transparentný systém štátnej pomoci. Ten by mal zásadne zjednodušiť prístup k zdrojom EÚ s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských potravín.



Nová vláda by nemala zabudnúť ani na systematickú podporu predaja slovenských regionálnych výrobkov. Čoraz častejšou sa stáva aj problematika nelegálneho predaja a výroby cukrárenských výrobkov, ktorá je spojená aj s rizikami pre spotrebiteľa.



"Je nevyhnutné, aby nová vláda vytvorila koncepciu systému nákladovej stability v potravinárskej výrobe a taktiež prestala s katastrofálnym a netransparentným prijímaním právnych predpisov, ako to vidíme dnes. Náš sektor i slovenskí spotrebitelia sú extrémne citliví na akékoľvek zdražovanie. Ďalší chaos v zákonodarnom zbore, podobný tomu, ktorý vidíme dnes, by mohol spôsobiť zánik mnohých prevádzok a ešte viac poškodiť potravinovú sebestačnosť Slovenska," zdôraznil.



"Ak plánuje nejaká strana či hnutie kandidovať bez odborníkov na potravinárstvo a dokonca nie je ani ochotná počúvať odporúčania priamo zo sektora, nepovažujeme to za prospešné pre slovenských spotrebiteľov. Už pred voľbami preto budeme komunikovať s ich predstaviteľmi, aby lepšie porozumeli aktuálnej situácii v slovenskom potravinárstve," dodal Lapšanský.



SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska, ktorí zamestnávajú viac ako 12 500 pracovníkov.