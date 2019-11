Pekári chcú zvýšiť svoj podiel na domácom trhu aj inováciou produktov

Nitra 6. novembra (TASR) – Návrat domácich tradícií a lokálnych potravín s vysokou kvalitou je prioritou slovenských pekárov v najbližšom období. Potrebujú však k tomu podporu spotrebiteľov, ktorí uprednostnia slovenské výrobky pred zahraničnými.



„Pred rokom 2011 sme mali viac ako 50-percentné zastúpenie domácich potravín na trhu, vlani tento podiel klesol pod 40 percent. Po opatreniach vlády sa síce podiel domácich potravín mierne zvýšil, no stále je to málo. Na Slovensku absentuje taký ten patriotizmus, ktorý je bežný v okolitých krajinách,“ skonštatovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová počas výstavy Gastra & Kulinária, ktorá sa v stredu začala na výstavisku v Nitre.



Podľa pekárov je nutná neustála podpora povedomia o kvalite domácich výrobkov. „Máme prísne normy, vieme vyrobiť kvalitné potraviny, to by si mali zákazníci pri kúpe všímať,“ uviedla Lopúchová. Pekári bojujú o zákazníka aj inováciou svojich produktov, no tá je závislá od ekonomických možností pekární. Tieto možnosti sú limitované cenovým bojom medzi dodávateľmi a obchodníkmi. „Pekárenský sektor dokážu zachrániť spravodlivé marže, zákaz predaja pod ekonomicky oprávnené náklady a dosiahnutie dohody s obchodníkmi o premietnutí zvyšujúcich sa nákladov do odbytových cien výrobkov, a to až do takej miery, že pekárne budú schopné modernizovať prevádzky a vo väčšej miere inovovať výrobky,“ domnieva sa Lopúchová.



Krach viacerých pekární na Slovensku v dôsledku neúmerného boja so zahraničnými obchodnými reťazcami vidí ako problém aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Rezort pripravil pre slovenských výrobcov viacero opatrení. Veľkou pomocou pre pekárov je skrátenie lehoty splatnosti faktúr v prospech dodávateľov na 15 dní, zákon o cenách a novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Podľa jej slov sa zisk obchodných reťazcov z predaja pekárenských výrobkov pohybuje vo svete na úrovni 1,5 až dve percentá, na Slovensku je to šesť až sedem percent. „Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa obchodné reťazce spamätali, aby dali dodávateľom normálne ceny, aby nerobili pod výrobné náklady. Ak sa to neudeje, máme zákon o cenách, ktorým vieme tlačiť na obchodné reťazce, a znova sa po nejakom čase vrátime k otázke o odvode z obchodných reťazcov,“ potvrdila ministerka.