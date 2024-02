Pekári, cukrári a cestovinári podporili požiadavky poľnohospodárov

Bratislava 22. februára (TASR) - Štvrtkové protesty poľnohospodárov proti politike EÚ podporil aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Nie je možné, aby sa poľnohospodársky sektor neustále obmedzoval bez systémových riešení a podpory. Byrokracia, ktorá prichádza z úrovne Európskej únie, je pritom tak neprehľadná, že neraz ju neovládajú ani štátni úradníci či kontrolóri, uviedol SZPCC.



"Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov, pre ktoré sa dnes rozhodli uskutočniť najväčšie protesty sektora v histórii samostatného Slovenska proti politike Bruselu. Tá je aj podľa nášho názoru často robená od stola a proti zdravému rozumu," myslí si predseda predstavenstva SZCCP Milan Lapšanský.



Zväz kritizuje politiku EÚ, ktorá podľa neho v záujme ochrany životného prostredia likviduje výrobu základných komodít na výrobu potravín v Európe, a na druhej strane v záujme podpory exportu automobilov chce podpisovať medzinárodné obchodné zmluvy na dovoz potravín a poľnohospodárskych komodít z krajín, kde sa preukázateľne vo veľkom vypaľujú pralesy, využíva detská práca a nedodržiavajú sa žiadne ekologické normy. "Už ani nehovoríme o úrovni zdravotnej bezpečnosti tamojšej výroby," dodal Lapšanský.



Neustále zmeny legislatívy ovplyvňujú aj pekárov, cukrárov a cestovinárov na Slovensku. Podľa Lapšanského rozumejú, že spoločný trh má určité pravidlá, sú však proti tomu, aby sa tieto pravidlá neustále komplikovali. Lapšanský zdôraznil, že EÚ je najviac prerastená byrokraciou na celom svete. Spracovatelia potravín podľa neho musia neraz tráviť viac času študovaním neustále sa meniacej legislatívy, ako manažovaním ich produkcie, čo spôsobuje nielen zvyšovanie nákladov, ale oberá o čas, ktorý by mohol byť venovaný inováciám.



SZPCC poukázal aj na to, že skryté formy štátnych pomocí veľkých krajín na spoločnom trhu podľa neho znevýhodňujú menšie krajiny a ich producentov. "Práve 23 miliónov malých a stredných podnikov pritom v EÚ tvoria viac ako 99,8 % všetkých nefinančných spoločností a zabezpečujú až dve tretiny pracovných miest celej Únie. My sa chceme venovať tomu, čo vieme najlepšie - výrobe chleba, pečiva, zákuskov a cestovín pre slovenských spotrebiteľov," zdôraznil Lapšanský.