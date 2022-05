Pekári: Agrorezort pri hodnotení deklarácie o cenách nehovorí pravdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 6. mája (TASR) - Minulotýždňové (28. 4.) vyhlásenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR k plneniu deklarácie o minimálnom zvýšení cien trinástich základných druhov potravín nereflektuje skutočný nárast cien potravín ani na pultoch, ani u dodávateľov. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).povedal Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.Napríklad pultové ceny kilogramového chleba v reťazcoch za posledné štyri mesiace podľa neho vzrástli od 33 až do 50 %. Predajné ceny na pultoch obchodných reťazcov, za ktoré nakupuje zákazník, rástli rýchlejšie ako odbytové ceny, za ktoré nakupovali obchodné reťazce od pekárov. Zdražovanie teda nespôsobujú len zvýšené výrobné náklady potravinárov. Tie pritom rastú pekárom doslova v týždenných intervaloch.uviedol Lapšanský.MPRV 28. apríla informovalo, že deklarácia o cenovej stabilite potravín funguje. Obchodníci ju dodržiavajú a marže v prípade 13 základných druhov potravín nedvíhajú. To podľa MPRV znamená, že nejde len o marketingový nástroj, ale iniciatíva ministra má reálny vplyv na zachovanie ceny potravín v aktuálnom extrémnom zdražovaní, ktoré zapríčinila inflácia aj útok Ruska na Ukrajinu.Z prieskumu podľa MPRV vyplýva, že v medzimesačnom porovnaní marca a apríla 2022 sa zvýšili spotrebiteľské ceny pri potravinách z deklarácie o 1,5 %. Odbytová cena sa však zvýšila o 5,7 %, čo podľa MPRV znamená, že zvýšené nákupné ceny neboli prenesené do predajnej ceny pre spotrebiteľa za nákup dusenej šunky bravčovej, kurčaťa pitvaného, bravčových párkov, rožkov bielych obyčajných, ovocných jogurtov, chleba (pšenično-ražného), čerstvého masla, kuracích pŕs – rezňov, syra eidamu tehly (45 %), slepačích vajec (veľkosť M), bravčového karé, mlieka trvanlivého polotučného a pšeničnej múky polohrubej.